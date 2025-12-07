Así es el ático de Madrid donde Joaquín Sabina va a disfrutar de su jubilación

Joaquín Sabina es uno de los cantantes más conocidos de nuestro país y su nombre está de plena actualidad porque ha anunciado que dejará los escenarios para siempre. De esta forma, el artista comenzará una nueva etapa que vivirá junto a su mujer en Madrid, en un ático situado La Latina y Lavapiés. LOOK ha tenido acceso a unos datos que nos permiten conocer mejor cómo es este particular refugio.

Se trata de una vivienda ubicada en la plata sexta de un edificio situado en el distrito Centro de Madrid. A lo largo de la superficie, el inmueble cuenta con diferentes dependencias que ofrecen todas las comodidades al cantante y a su esposa. De la misma manera, la finca posee ascensor para facilitar la subida a los vecinos de las plantas superiores, un patio interior y descansillos en cada piso para acceder a las viviendas tanto «A» como «B».

Joaquín Sabina posando. (Foto: Instagram)

El remanso de paz del exitoso cantante está en un edificio señorial presidido por grandes balcones con llamativas barandillas. Las ventanas, de color marrón, hacen un contraste perfecto con el color crema y el blanco de la fachada, que se encuentra en muy buen estado de conservación y limpieza, dejando patente el compromiso de los vecinos con la finca. Además de los hogares de Sabina y del resto de propietarios, el edificio cuenta con un gran bajo comercial que hace años estaba ocupado por una importante cadena de supermercados.

Un piso perfecto para su nueva etapa

Joaquín Sabina posando con su grupo de amigos. (Foto: Instagram)

El piso donde Joaquín Sabina disfrutará de su jubilación es un reflejo fiel de su manera de entender la vida: íntima, clásica y llena de significado. La vivienda, que como decimos está situada en un edificio de principios del siglo XX, conserva la elegancia de la época gracias a sus techos altos, las molduras originales y los suelos de madera que aportan una calidez inconfundible. Cada estancia revela una personalidad cultivada, con una decoración que combina sobriedad y recuerdos acumulados a lo largo de décadas. Discos de vinilo, fotografías, libros y recuerdos de sus viajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Architectural Digest España (@ad_spain)

A pesar de la discreción que siempre ha marcado la vida privada del cantautor, Sabina ha dejado entrever en diversas entrevistas que su hogar es su refugio más preciado, un espacio donde encuentra paz después de años de escenarios, giras y la intensidad propia de su profesión. Allí, junto a su mujer Jimena, con quien se casó en 2019 tras una larga relación, ha construido una vida doméstica serena y profundamente cómplice.

Tras haber vivido en distintas ciudades, el protagonista de nuestra noticia valora como nunca la estabilidad que le ofrece su hogar madrileño. La ubicación privilegiada, a pocos pasos de los bares, cafés, teatros y museos que dan vida al centro histórico, le permite seguir disfrutando de la cultura y de esa energía bohemia que tanto ha influido en su obra. Madrid continúa siendo para él una fuente inagotable de inspiración, un escenario que conoce a la perfección y que ahora puede saborear sin prisas, desde la tranquilidad de su casa y con la libertad que le brinda esta nueva etapa.