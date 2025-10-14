Archivada la causa contra Juan José Ballesta por un presunto delito de agresión sexual

Este martes, 14 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual. La Fiscalía ha justificado que aprecia «dudas más que razonables» sobre el relato de la denunciante. Es por ello por lo que el órgano judicial ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.

La denuncia fue interpuesta en agosto del 2023 por una vecina de Parla. Se trataba de una mujer de 47 años que aseguraba que había sido víctima de sendas violaciones por parte del protagonista de El Bola y otro hombre. «Yo viví una pesadilla. Perdí no sé cuántos kilos. Estuve ingresada en el hospital 15 días. No duermo bien por las noches. Lloro mucho porque me parece injusto lo que han hecho conmigo. No doy crédito», contó por aquel momento la presunta víctima en el programa TardeAR.

Juan José Ballesta. (Foto: Gtres)

A pesar de sus primeras palabras, la Fiscalía ha recordado que la mujer ofreció versiones «distintas y/o poco compatibles entre sí». «Ante las versiones contradictorias ofrecidas por la denunciante, contradicción que ha de reputarse de carácter interno e insalvable, sin necesidad de mayor obviedad del contenido de las declaraciones de sendos investigados […] ha de considerarse que la verosimilitud de la narración ofrecida genera dudas más que razonables de la total credibilidad de lo acaecido», explicaba. Y es que en el informe detallan que padece esquizofrenia paranoide y que puede que haya percibido «unos hechos no concordantes en tiempo y espacio». Además, también señalan que podría haber consumido alguna sustancia estupefaciente y que no tomaba su medicación correspondiente.

Juan José Ballesta y su abogada, Beatriz Uriarte, en una rueda de prensa en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin duda, el archivo del caso supone un antes y un después en la vida de Juan José Ballesta. Y es que desde que está involucrado en este proceso legal, lo cierto es que sus apariciones públicas han sido muy escasas. De hecho, lo cierto es que en los últimos meses, su carrera profesional ha sufrido un notable parón. Una situación por la que él mismo ha confesado que lo ha pasado muy mal a nivel psicológico y mental. «Lo único que quiero y deseo ahora es que se me abran todas las puertas que se me han cerrado […] Todo el mundo te tacha ante una situación así. Las personas en redes sociales me han mandado mensajes muy crueles y hasta me han llegado a perseguir en la calle», decía durante una rueda de prensa organizada por su despacho de abogados, el pasado mes de marzo.