Archie Harrison, el príncipe desconocido cumple 6 años

Archie Harrison Mountbatten-Windsor vino al mundo en medio de un gran secretismo el 6 de mayo de 2019, misma fecha que, años más tarde, su abuelo Carlos III sería coronado como monarca. La obsesión de sus padres por preservar su privacidad hizo que ni siquiera se hiciera público el lugar de su nacimiento y que las dudas no se despejaran hasta tiempo después, cuando salió a la luz su certificado de nacimiento. El bisnieto de Isabel II nació como Master Archie, sin título ni tratamiento de alteza real, pero la muerte de la monarca hizo que la situación cambiara.

Como nieto del monarca, al igual que su hermana, Archie tiene derecho a llevar el título de príncipe. Príncipe de un país que no ha vuelto a pisar desde que sus padres decidieran cortar los lazos con los Windsor y que es muy poco probable que vuelta a ver con sus propios ojos, sobre todo, porque las últimas polémicas que han rodeado a los duques de Sussex -en especial a Harry-, han abierto una brecha aún mayor entre la pareja y los Windsor.

El príncipe Enrique y Meghan Markle, junto a su hijo Archie. (Foto: Gtres)

La continua reclamación del hermano del heredero por una protección que ya no le corresponde y su fracaso en los tribunales le llevaron, hace unos días, a hacer unas declaraciones que han puesto más distancia todavía con su familia paterna. Harry ha asegurado que no se siente seguro en Londres y que no quiere poner en riesgo a su esposa y a sus hijos. También ha dicho que se está triste porque no sabe cuánto tiempo de vida le queda a su padre, aún en tratamiento para el cáncer.

El duque de Sussex no ha cerrado solamente la puerta a una vuelta a Londres, impidiendo que su padre ejerza de abuelo -algo que le encanta, por cierto-, sino que también ha violado una de las normas más básicas de los Windsor: no hablar de temas privados en público, como es el caso del estado de salud del rey. La reconciliación se antoja ya tan improbable como cuando Diana forzó el divorcio con su entrevista en Panorama.

Un príncipe desconocido

Meghan Markle abrazando a su hijo Archie / Gtres

Además de estar muy lejos del Reino Unido, tanto Archie como su hermana Lilibet -cuyo nombre también fue fuente de controversia para los Windsor-, son unos auténticos desconocidos para la mayoría.

No solamente no los conocen apenas en su familia paterna -al margen de alguna de las primas de Harry y, probablemente, los miembros de la familia materna del duque de Sussex-, sino que Harry y Meghan siempre se han esforzado por salvaguardar su privacidad.

Al menos hasta ahora. La vuelta de Meghan Markle a las redes sociales ha traído consigo una mayor exposición pública de su familia, algo que antes era impensable. Gracias a su nuevo perfil de Instagram y a sus diferentes proyectos -con Netflix y con Lemonada Media-, el entorno de la duquesa de Sussex está más visible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @aseverofficial

Ella misma comparte de manera habitual vídeos y fotografías con su marido y sus hijos. Sabemos, por ejemplo, que Archie ha heredado el característico cabello pelirrojo -ensortijado en su caso- de los Spencer, que tanto dio de qué hablar en el Reino Unido cuando Diana de Gales estuvo con James Hewitt. También sabemos que le gustan los libros, porque le hemos visto leyendo con su madre, y que pasa mucho tiempo al aire libre con Harry y con Meghan. Asimismo, hemos escuchado su voz de manera puntual.

Meghan Markle ha dicho de él que tiene un temperamento muy dulce y que es un niño tranquilo. A diferencia de su hermana, él sí que fue bautizado en Londres por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby y llegó a participar en algún viaje oficial antes de que los Sussex abandonaran ‘La Firma’.