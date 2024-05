Arantxa del Sol y Finito de Córdoba recuperan el tiempo perdido

El regreso de Arantxa del Sol a España tras su expulsión de Supervivientes ha estado marcado por la polémica. Lejos de recibir una cálida acogida, la que fuera presentadora ha tenido que hacer frente a los rumores de una presunta infidelidad por parte de su marido, Finito de Córdoba, con Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo.

El tema salió a la luz con la participación de la presentadora y el hijo de Bárbara Rey en el reality de Telecinco. Pese a la delicada situación que suponen este tipo de entramados amorosos, Finito de Córdoba y Arantxa se muestran más unidos que nunca y ajenos a este tipo de especulaciones. De hecho, tras reencontrarse, pasaron la noche juntos en un hotel de Madrid. El matrimonio llegó en taxi al alojamiento en el que pernoctaron.

Finito de Córdoba y Artantxa del Sol. (Foto: Gtres)

Arantxa del Sol reacciona al encuentro con su marido

A la mañana siguiente, Finito de Córdoba se encontró a la prensa en las inmediaciones de su alojamiento, pero optó por la máxima discreción. Por su parte, Arantxa del Sol sí que respondió a algunas preguntas, consciente de que se encuentra en el ojo del huracán mediático tras su paso por el concurso y las últimas informaciones que señalan de manera directa a su relación con el torero. Aseguró que está «muy contenta» y que el reencuentro con su marido fue «espectacular» al mismo tiempo que indicaba que le había echado de menos.

Arantxa del Sol con Finito de Córdoba en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Ana Herminia sobre Finito de Córdoba

La venezolana visitó el pasado 3 de mayo el plató de ¡De viernes! explicando, por primera vez, en televisión cuál era exactamente su relación con el diestro. «Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses y eso se lo cuentan a Ángel. Yo me entero de cosas porque soy lista y me entero de cosas. Ellos se lo cuentan a Arantxa. Que tuvimos relación y hasta tenían pruebas de hotel y que Ángel me lo había perdonado a mí porque acababamos de empezar la relación», señaló Ana Herminia. «Llevo tres años sin ver a Juan. ¿Qué hablamos por teléfono? No lo voy a negar. Que le quiero un montón», añadió en el programa.

¿Qué ha ocurrido con Ángel Cristo?

Desde el inicio del concurso, Ángel Cristo y Arantxa disfrutaron de una buena relación que con el tiempo terminó rompiéndose. Desde La Palapa, en conexión con España, Ángel la instaba en la gala del pasado jueves a contar lo que «pasó en la lancha» en un momento en el que no había cámaras. Fue el domingo cuando Arantxa narró este episodio en el espacio conducido por Sandra Barneda.

«Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito… Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ya te vale. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido», explicó Arantxa.