Antonio Resines explica las alucinaciones que tuvo con la Reina Isabel durante su coma

Tiene 71 años y puede presumir de ser uno de los actores más mediáticos de nuestro país, aunque todavía hay muchas cosas que no sabemos de él. Siempre ha sido reservado con su vida privada, pero disfruta de una bonita conexión con el público y poco a poco va abriendo puertas de su parcela privada. Por ejemplo, ahora ha explicado cómo eran las alucinaciones que tenía durante el tiempo que estuvo en coma a causa del coronavirus, concretamente de la variante ómicron.

El artista estuvo ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid durante 48 días y asegura que atravesó situaciones realmente complicadas. Tal y como le ha contado a Bertín Osborne en El Show de Bertín, un programa de Canal Sur, «parece que los corticoides provocan un determinado tipo de alucinación. Es muy raro». Justo después ha sorprendido a todos al desvelar que la protagonista de sus sueños era Isabel II, la fallecida Reina de Inglaterra, que en aquel entonces estaba viva.

Posado de la Reina Isabel II. (Foto: Gtres)

Resines ha detallado la angustia que sintió durante su coma. «Yo me estaba siempre muriendo o en situaciones que tenían que ver con cosas que había leído o visto. Durante mi coma, estuve mucho con la Reina de Inglaterra. Vivimos juntos una temporada en el Buckingham Palace», ha explicado en un tono serio, sin intentar hacer humor de nada de esto.

La experiencia de Antonio Resines

Antonio Resines ha visitado El Show de Bertín para promocionar la película que acaba de protagonizar junto a Paz Padilla, un proyecto titulado Cuerpos locos. El presentador, aprovechando que era 31 de octubre, le ha preguntado si, en alguna ocasión, ha vivido algún tipo de experiencia paranormal. Ha sido entonces cuando ha confesado que es un tema que la da respeto y prefiere evitar, aunque sí tiene algo que contar: lo que sucedió durante el tiempo que estuvo en coma.

Antonio Resines en ‘El Show de Bertín’. (Foto: Canal Sur)

«Justo antes, me había leído un libro en el que la Reina de Inglaterra investigaba junto a su secretaria unos asesinatos que habían pasado en Buckingham. Por lo que mis alucinaciones tenían que ver con eso», ha confesado. Al ver el asombro de Bertín, ha seguido avanzando en su confesión y ha desvelado que también revivió algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial, pues antes de su ingreso se había estado informando sobre este conflicto bélico.

«Todo tenía una cierta relación. Yo he estado con Hitler, Mussolini, Franco y Churchill. Eso lo he vivido yo», señala. No obstante, lo que más le agobiaba era la sensación de estar ahogándose todo el rato: «Lo sí que me pasaba siempre es que me estaba ahogando. Eso me estaba pasando de verdad. Siempre estaba en una situación de ahogarme, como en un mar, un río o me enterraban. Me enterraron varias veces».

Un testimonio muy duro

Antonio Resines con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Resines ha abierto su corazón para que la gente entienda lo que sufrió durante su ingreso. «Siempre lo pasaba mal. Cuando me salvaba de esa situación de morirme, era porque me estaba recuperando de alguna forma», recuerda.

Aunque ahora ha hablado más claro que nunca, durante una entrevista que dio en El Faro de Cadena SER dijo: «Yo llego al hospital muy mal, la saturación de oxígeno era bajísima, yo iba azul, vamos. Yo no respiraba, veía borroso, y al cabo del rato me ven que tengo una neumonía doble. Y yo estaba muy contento por ir a la UCI porque sabía que era más probable que viviese». Con todo esto, afirmamos que el actor vivió un momento realmente crítico, aunque logró recuperarse.