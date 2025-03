Antonio Montero se hace viral al dejarle las cosas claras a Belén Esteban: "Me ha decepcionado"

Antonio Montero, uno de los paparazzi más importantes de nuestro país, ha dado una entrevista en un conocido pódcast. El espacio está presentado por Arnáu Martínez, un reportero y colaborador de Antena 3 que ya ha entrevistado a otros rostros como Lydia Lozano o Pilar Vidal. Sin embargo, su charla con el marido de Marisa Martín-Blázquez merece una mención especial, pues únicamente ha tardado unas horas en hacerse viral en distintas redes sociales.

Antonio Montero ha hablado claro sobre Belén Esteban, con quien coincidió en Sálvame. No tiene un buen recuerdo de ella, pero aún así le mandó un mensaje cuando se enteró de que había encontrado trabajo como tertuliana de TEN (un canal de la TDT). La Patrona dio la callada por respuesta y no se molestó en devolver el gesto a su ex compañero, quien ya se ha cansado de guardar silencio.

Antonio ha desvelado que tiene datos que dejarían en mal lugar a Belén. Según cuenta, hace un tiempo le hizo una jugarreta. «A mí me ha decepcionado muchísimo, me ha intentado hacer la vida más difícil y me ha hecho putadas que tengo pruebas para demostrarlo».

Antonio Montero en un evento. (Foto: Gtres)

Montero consiguió un material de la ex de Jesulín de Ubrique que iba a vender a un medio, pero antes de dar el paso quiso ser honesto y le comentó lo que iba a hacer. «La llamé y lo que hizo fue putearme al máximo y decepcionarme mucho y hacerme perder el dinero que ya había vendido de las fotos. Le dio ella las fotos a la revista para que yo no las vendiera, a mí me devolvieron las fotos», ha declarado en El chico de revista, el pódcast de Arnau Martínez.

Problemas con Belén Esteban

El paparazzi ha sido claro y directo. Ha hablado abiertamente de Belén Esteban e incluso ha insinuado que algún día podría sacar a la luz todo lo que sabe de ella. No obstante, la colaboradora no ha sido la única persona que se ha portado mal con él. Dentro de su lista negra se encuentra el nombre de María Patiño, con quien ha trabajado durante 15 años.

«Yo sé que María hizo una cosa bastante fea y creo que Belén metió cizaña cuando murió Jimmy Jiménez-Arnau», ha empezado diciendo. «Poco menos que decían que iba yo ahí a por un minuto de gloria o no sé qué gilipollez, cuando Jimmy era mi amigo, el que estaba en el programa de Bertín el que estaba de amigo era yo, hice su boda y su luna de miel. Yo tenía bastantes razones para ir a darle un beso a la mujer de Jimmy y allí lo interpretaron como ellos quisieron. Pero bueno, es que eso me da hasta pena, por su parte. Cree el ladrón que todos son de su condición».

Belén Esteban posando. (Foto: Gtres)

Antonio cree que en Sálvame había demasiados egos, de ahí que no se sintiera cómodo dentro del programa. Eso sí, no le guarda rencor a nadie y desea que sus ex compañeros tengan suerte en TVE. Según los rumores, María Patiño será la presentadora de un espacio que se emitirá por las tardes en la cadena pública.

El mensaje de Antonio Montero

Antes de terminar su entrevista ha lanzado un mensaje que explica su comportamiento. «Hay una frase muy chula que dice: sé amable con quien te encuentres, que cada uno libra su propia batalla. Esa es un poco mi filosofía de vida, todo el mundo tendrá sus razones para ser un cabrón, un imbécil o un reventado… Cada uno allá con lo suyo, yo soy feliz en mi vida».