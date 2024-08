La industria del cine llora la muerte de Alain Delon, fallecido el pasado domingo, 18 de agosto, a los 88 años de edad, dejando atrás un eterno legado cinematográfico, aunque también un sustancioso patrimonio personal que se convirtió en motivo de disputa entre sus hijos, aunque, finalmente su herencia quedó repartida, aunque de manera desigual.

La reaparición de Anouchka

Días después de su fallecimiento, la que era su hija favorita, Anouchka ha reaparecido frente a la casa del mítico intérprete. Visiblemente cabizbaja ha observado con detenimiento las flores, cartas y obsequios que seguidores de su padre le han dejado frente a las rejas de la propiedad.

Anouchka frente a la casa de su padre. (Foto: Gtres)

Anouchka ha ocultado su rostro con unas enormes gafas de sol, aunque ha habido algunos momentos en los que ha prescindido de ellas, dejado visible su mirada triste después de perder a una de las personas más importantes para ella, su padre. Estaban muy unidos y la relación entre padre e hija era admirada por muchos. Motivo por el que, finalmente, el intérprete le ha dejado más herencia a ella que a sus otros dos hermanos.

Anouchka, visiblemente afectada por la muerte de su padre. (Foto: Gtres)

La herencia de Alain Delon

Se calcula que su patrimonio ascendía a 300 millones. Consciente de que sus hijos iban a verse envueltos en una disputa, Alain Delon dejó bien atado este tema. Mientras que a Anouchka (33 años), su hija preferida, le ha legado el 50% de sus bienes, a sus otros dos hijos, Anthony (59) y Alain-Fabien (30) , el 25% cada uno.

Fruto de su primer matrimonio con la actriz Francine Canovas, conocida artísticamente como Nathalie Delonon quien estuvo casado de 1964 a 1969, nació su primogénito. Los otros dos llegaron a este mundo con su segundo matrimonio, con la ex modelo y presentadora holandesa Rosalie van Breemen, cuya historia de amor duró desde de 1987 hasta 2002.

Anouchka reaparece tras la muerte de su padre. (Foto: Gtres)

La carta de Alain Delon

Antes de fallecer, debido a su delicado estado de salud, el intérprete dejó un escrito con el fin de despedirse de este mundo. «Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado su apoyo», comenzaba diciendo en la misiva.

Alain Delon, en un evento. (Foto: Gtres)

«Espero que los futuros actores vean en mí un ejemplo no solo como profesional, sino también en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon», añadía. Y es que, en los últimos años, Delon había tenido varios problemas de salud. Padecía un linfoma y sufrió un accidente cerebrovascular en 2019.

La familia no cumple con su última voluntad

Fue en una entrevista para Paris Match, hace ya varios años, cuando Alain expresó cuál era su deseo de cara al momento de su muerte. Sí el fallecía antes, quería que su perro, a quien adoraba, fuese «dormido» y depositado junto a él en la misma tumba. «Lo pondrá a dormir en mis brazos. Prefiero hacerlo antes que saber que se dejará morir en mi tumba con tanto sufrimiento», dijo.



Sin embargo, esta decisión del actor no se llevará a cabo. La mascota goza de buena salud y los hijos del intérprete no podían sacrificarle. Ha sido la fundación Brigitte Bardot la encargada de comunicar expresamente la decisión tomada.