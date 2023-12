«Se apagó mi vida». Estas fueron las palabras que Ana Obregón escribió tras el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, quien falleció un 13 de mayo de 2013 a consecuencia del cáncer que padecía. Un duro revés del que todavía se está recuperando la presentadora. Fueron años en los que la oscuridad inundó la vida de la también bióloga. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados este mes de marzo de 2020.

Ana Obregón en el bautizo de su nieta / Gtres

El nacimiento de Ana Sandra

El 20 de marzo nació su nieta, a la que ha llamado Ana Sandra, en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos. La pequeña llegó a este mundo mediante la gestación subrogada a través de la genética Aless Lequio. De esta manera, Ana Obregón cumplió la voluntad de su hijo de que tuviera descendencia tras su partida, tal y como ella misma confesó en ¡Hola!. «Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», indicó la presentadora. «La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal», añadió.

Ana Obregón llega a Madrid tras el nacimiento de Ana Sandra / Gtres

Ana Obregón y la recién nacida estuvieron unos meses alejadas del foco mediático al otro lado el charco. Fue a finales de mayo cuando, finalmente, la actriz regresó a España para iniciar una nueva vida siempre teniendo presente a su hijo.

La presentación del libro de ‘El chico de las musarañas’

Poco después, Ana Obregón reapareció en la prensa para presentar el libro El chico de las musarañas, ejemplar que comenzó a escribir el joven emprendedor. A lo largo de las páginas, tanto Ana como Aless plasman sus sentimientos y reflexiones. Además, los beneficios han ido destinados a la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio.

Ana Obregón presenta ‘El chico de las musarañas’ / Gtres

La ausencia de Alessandro Lequio al bautizo de su nieta

Después de meses de preparativos, el 17 de diciembre, su nieta Ana Sandra fue bautizada en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas. Rito religioso al que acudió el entorno más cercano de la actriz. Sin embargo, hubo una sonada ausencia, la de Alessandro Lequio, abuelo de la pequeña. Desde un primer momento, el italiano ha dejado clara su postura y prefiere mantenerse al margen sobre este asunto.