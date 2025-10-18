Anita Williams desvela su problema de salud tras Supervivientes: "Me han encontrado dos tumores"

Anita Williams ha vuelto a las redes para dar una noticia que ha devastado a todos sus seguidores. Después de Supervivientes, la ex concursante anunció que se retiraría temporalmente del foco mediático para centrarse en sí misma y recuperarse. Además, también trasladó que se estaba sometiendo a pruebas médicas y que, para afrontar esta etapa, necesitaba tranquilidad. Pero coincidiendo con su 28.º cumpleaños, la catalana ha reaparecido y, además de festejar la vida, ha anunciado que los facultativos le han encontrado «varios nódulos, bultos o tumores, algunos benignos, pero dos de ellos con bastante mala pinta».

Ante esta situación, los profesionales sanitarios ya han hecho las correspondientes biopsias para conocer qué características tienen los quistes que alberga su cuerpo para poder así tomar las decisiones pertinentes y atajarlos debidamente y cuanto antes en el caso de que supongan un problema para su salud. «Estoy esperando los resultados, espero que quede en un susto», ha deslizado ella y, a través de la misma vía, ha justificado su ausencia: «Es por eso que no me apetece crear contenido ni grabar videos». Y consciente de lo que ha supuesto esto para su comunidad 2.0, ha pedido que «no se preocupen más de la cuenta».

Anita Williams en el concierto de despedida de Andy y Lucas. (Foto: Gtres)

Además, ha utilizado el altavoz que le otorga su popularidad en la plataforma Instagram para trasladar un mensaje de prevención a sus fans. «Quiero deciros que vayáis al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y que no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duela mucho, y a veces, pues si te duele algo, es que tu cuerpo te está hablando y hay que ir porque luego pasan estas cosas», y, a continuación, les ha recordado que les quiere «mucho, mucho, mucho» y que, como ha verbalizado en otras ocasiones, son un gran apoyo para ella.

Cumpleaños de Anita Williams

Tal y como hemos mencionado anteriormente, este anuncio coincide en el tiempo con su cumpleaños y su fiesta para celebrar la vida. Pese a que la noticia la ha destrozado anímicamente, Anita ha sacado fuerzas y ha acudido a la reunión a la que estaban convocados todos los integrantes de su círculo más cercano. «No me encuentro bien, pero lo celebraré porque la vida son dos días», ha dicho buscando así un momento distendido que le sirva de escape y le aporte un chute de energía para empezar una de las semanas más complicadas de su vida.

De la misma manera, ha colgado un video recopilatorio de los momentos que mejor resumen sus 28 años de vida. En él ha quedado reflejado su intenso pero fructífero paso por televisión, sus vivencias junto a su hijo e incluso un recordatorio de cómo fue la celebración de su 18 aniversario, cuando se convirtió en una mujer mayor de edad. Junto al clip, ha compartido una profunda reflexión. «Más que celebrar un número, celebro seguir aquí, aprendiendo, cayendo, levantándome y reinventándome una y otra vez», ha comenzado escribiendo. «La vida no siempre sale como soñamos», ha señalado. Y ha trasladado su punto de vista personal: «A veces te rompe, te cambia, te quita lo que amas… pero también te enseña a renacer desde los pedazos». Y ha plasmado lo que significa realmente la felicidad para ella. Ese sentimiento: «Vive en lo simple, en un abrazo, en una sonrisa, en una noche en paz». Y ha concluido con una rotunda frase: «Gracias, vida, por un año más».