Andrea Campello, así es el millonario suegro de Álvaro Morata

Alice Campello y Álvaro Morata forman uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país. Mientras él es un reconocido futbolista (que acaba de ganar la Eurocopa 2024 en un partido frente a Inglaterra en Berlín, Alemania), ella se ha convertido en una empresaria de éxito con su propia marca Masqmai, además de que es una de las influencers del momento.

Es aquí cuando entra en la ecuación el nombre de Andrea Campello, de 53 años, padre de la italiana. Y es que, el progenitor de la creadora de contenido es el propietario de Campello Motors, una prominente sociedad concesionaria que distribuye automóviles de las marcas Fiat y Jeep en el norte de Italia.

Además, entre sus retos profesionales figura la inauguración en el año 2013 de una ‘ciudad del automóvil’ en Mestre. Se trata de una instalación de 44.000 metros cuadrados con un stock diario de más de 1.000 vehículos y una facturación cercana a los 70 millones de euros anuales.

Su esfera privada

En cuanto a su vida personal, el también conocido como el rey del los confesionarios aboga por una vida familiar. Lleva 33 años casado con Maria Libralesso, con quien tiene dos hijos: Alice y Alessandro. Andrea disfruta de la conocida dolce vita, de su éxito empresarial, pero siempre ha mantenido el equilibrio entre su vida social, profesional y su dedicación a su familia.

Andrea desconfió de Álvaro Morata

Cuando Alice Campello inició su historia de amor con Álvaro Morata, en 2017, Andrea no confiaba en que la relación se asentara. La empresaria le contó a su padre que Morata le había escrito por Instagram, algo que provocó que el empresario desconfiara del deportista. «No sabía quién era, se lo pregunté a mi padre y me dijo que me mantuviera lejos de los futbolistas. Pero en el fondo había algo que me llevaba a responderle, le escribí y dos semanas después nos vimos en Milán», confesó la influencer en Chi.

Sin embargo, el capitán de la Selección española de fútbol demostró a la modelo que verdaderamente tenía interés en ella. De hecho, conoció a su familia a las dos semanas de salir. «Me impresionó, porque supe inmediatamente que era muy serio. Por ejemplo, dos semanas después de nuestro primer encuentro, condujo ocho horas para conocer a mi familia y regresó muy tarde a Turín, aunque al día siguiente tenía que entrenarse», explicó Alice.

Tras varios años de romance y después de pasar por el altar se puede confirmar que Andrea Campello y su yerno Álvaro Morata disfrutan de una excelente unión y, cuando sus agendas se lo permiten no dudan en hacer planes familiares. De hecho, Andrea ha dedicado varios post a Álvaro mostrando así todo su afecto al futbolista.