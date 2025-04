Hace unos días, Susana Bicho fue ‘raptada’ por algunas de sus amigas influencers. Las creadoras de contenido (entre las que se encuentran Dulceida, Madame de Rosa o Marta Riumbau) fueron hasta la casa de la ex concursante de Gran Hermano para volar hasta Miami, la primera parada de su despedida de soltera. Sin embargo, sorprendió una sonada ausencia entre el grupo ya que en las fotos faltaba Anabel Pantoja, una de las íntimas amigas de la futura novia. Tal es la amistad entre ellas, que incluso Susana viajó hasta Canarias cuando ingresó en el Hospital Materno Infantil la hija de Anabel el pasado mes de enero. Ahora, se ha desvelado el motivo por el que finalmente la ex colaboradora televisiva no ha asistido a la despedida de su amiga.

El motivo por el que Anabel Pantoja no ha ido a la despedida de Susana Bicho

Poco tiempo después de salir de la primera edición de La isla de las tentaciones, Susana Bicho encontró en Anabel Pantoja un apoyo en el que refugiarse. Además, ambas formaron parte de la misma agencia de representación de influencers. Durante estos años, ha sido habitual verlas juntas y, de hecho, la de Murcia fue una de las invitadas a la boda de la sobrina de Isabel Pantoja con Omar Sánchez en Canarias.

Como cualquier amistad verdadera que se precie, no solo han estado en las buenas, si no que en las malas han sido incondicionales. Susana fue junto con Belén Esteban dos de las amigas de Anabel que volaron hasta Canarias cuando el ingreso de Alma. De hecho, durante todos estos meses, la ex concursante de Gran Hermano ha contado alguna vez ante las cámaras cómo se encontraba la primogénita de Pantoja.

Precisamente, Alma ha sido el motivo por el que Anabel finalmente no ha acudido a la despedida de soltera de su amiga. «Ella, después de todo lo que ha pasado en estos meses, no podía marcharse una semana fuera de España. No quería dejar a Alma tantos días al cuidado de un familiar y, mucho menos, estar fuera del país si de repente hubiera una comunicación del juzgado…», han dicho desde Informalia, que han asegurado que Anabel ha estado al tanto de la organización del viaje para su amiga Susana, e incluso se ha involucrado en el mismo aunque desde el primer momento dejó claro que no iba a separarse tanto tiempo y tan lejos de la pequeña.

¿Vuelta a la televisión?

La última vez que Anabel estuvo sentada en un plató de televisión fue en TardeAR y justo antes de anunciar su embarazo. Tras contar la noticia de que esperaba su primer bebé, la creadora de contenidos decidió focalizar sus esfuerzos y su trabajo en redes sociales desde Canarias y, así, reducir los viajes debido a su estado.

Además, a ello se le sumó el posterior ingreso de Alma, aunque desde hace semanas ha regresado a su puesto de trabajo. Ahora, el medio citado, ha informado que no sería extraño ver a Anabel próximamente como colaboradora en La familia de la tele, en TVE, junto al resto de sus ex compañeros de Sálvame.