Anabel Pantoja y Dulceida revelan cuánto peso han ganado durante sus embarazos

El pasado mes de junio se conoció que Anabel Pantoja espera su primer hijo junto a su novio, el fisioterapeuta David Rodríguez. Una buena nueva que ha llenado de felicidad a la familia. Si todo va según lo previsto será a finales de año, cunado la sobrina de Isabel Pantoja de la bienvenida al bebé que espera con tanta ilusión.

«Sin creerme este sueño, y todo gracias a ti papi @davidroal. Ahora no me salen las palabras, concretas y correctas, se me saltan las lágrimas de leer SMS desde las 7 de la mañana, con tanta felicidad y alegría por nosotros. Sólo puedo decir, que es la etapa que quería y merecía.Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos 3», expresó en la Red nada más conocerse su embarazo. Post que no tardó en llenarse de numerosos comentarios de cariño hacia la hija de Bernardo Pantoja. De hecho, su primo, Kiko Rivera, mostró todo su orgullo ante la noticia de que la familia aumenta.

Anabel Pantoja en la Fiesta Rainbow en Madrid. (Foto: Gtres)

Conforme han ido pasando los meses, Anabel Pantoja ha ido presumiendo de incipiente barriguita en las redes social al mismo tiempo que no ha dudado en contar a sus followers algunos detalles sobre cómo está llevando el embarazo. Sin ir más lejos, ha revelado cuántos kilos ha cogido desde que está embarazada.

Haciendo gala de su habitual naturalidad, la influencer se ha sincerado. «Por cierto, 4,5 kilos engordé desde que estoy embarazada. Este sábado cumplo el séptimo mes. Ni tan mal», ha indicado, al mismo tiempo que ha publicado una fotografía posando con un bikini de dos piezas en tonos fucsias.

Por otro lado, Dulceida también ha querido revelar este dato. En un preguntas y respuestas de su Instagram, la empresaria ha contestado lo siguiente. «8 kilos de momento», ha dicho en un primer momento.

Dulceida, en Instagram. (Foto: Redes sociales)

«Pero cada mujer, cuerpo y embarazo es un mundo y no nos tenemos que comparar. Lo importante es que nuestros bebés estén fenomenal tengamos más barriga o menos, más peso o menos», ha sentenciado, posando también en un traje de baño con un estampado floral.

Dulceida y Alba Paul serán madres

Fue en abril, cuando Dulceida y Alba Paul dieron una de las noticias más importantes de sus vidas: van a ser madres. «Tus mamis te esperan con muchas ganas», indicaron en una publicación en la que aparecían sosteniendo una ecografía del bebé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Dulceida y Alba se conocieron en 2015 y, poco después comenzaron a salir juntas. Se convirtieron así en una de las parejas más aclamadas del universo 2.0, e incluso se dieron el ‘sí, quier0’ en 2016, pero en 2021 pusieron un punto y a parte a su mediática historia de amor. Sin embargo, a pesar de estar un tiempo separadas haciendo sus respectivas vidas, el matrimonio decidió volver a apostar por su amor.

Ahora, comienza la esperada cuenta atrás para que, tanto Anabel como Dulceida, que ambas esperan una niña, den la bienvenida a la que será su primera hija. Una buena nueva que ha llenado de felicidad a su entorno.