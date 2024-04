Desde Miami, María Pombo aterrizaba en Madrid este lunes 22 de abril. Después de pasar unos días de desconexión en familia, la influencer retomaba su agenda para asistir a los conocidos como Oscar del deporte: los Premios Laureus del Deporte Mundial, que concede la Academia Laureus World Sports a los mejores deportistas del mundo por los méritos contraídos durante el año anterior, tanto de forma individual como colectiva. Unos galardones que se han celebrado en el Palacio de Cibeles, uno de los más emblemáticos de la capital. En el marco de esta cita, la creadora de contenido se ha pronunciado sobre la polémica relación que mantiene con Dulceida, también compañera de profesión.

«Siempre que hay una baja en un evento siempre al final…», ha comenzado diciendo. Es necesario mencionar en estas líneas que, la pasada edición de los premios Ídolo, que organiza la propia Dulceida, María Pombo causó baja al estar de viaje en Nueva York -Estados Unidos- junto a su marido, Pablo Castellano. Hecho que generó un gran revuelo en el universo 2.0. «No tenemos ningún tipo de problema. No somos grandes amigas, ni estoy en su baby shower, ni voy a estar en momentos muy importantes, pero es alguien a quien quiero un montón. No es que la aprecie, es que la quiero y la admiro un mucho», ha confesado, zanjando así con todo tipo de habladurías acerca de la relación que mantiene con Aída Domenech, su nombre real. «No he tenido ningún tipo de problema jamás», ha sentenciado.

María Pombo y Pablo Castellano, en un evento. (Foto: Gtres)

La ausencia de las Pombo en los premios Ídolo

El 14 de marzo, el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid abrió sus puertas para recibir los creadores de contenido del momento en una gala creada por Dulceida: los premios Ídolo. Sin embargo, lejos de transcurrir con normalidad, la controversia marcó los tiempos de una ceremonia que cada año está en el punto de mira. Tres de las principales ausentes fueron las hermanas Pombo; Lucía, María y Marta. Movimiento que, como era de esperar, llamó especial atención y provocó que comenzaran a circular rumores sobre una mala relación con la influencer.

Dulceida, en un evento./ (Foto: Gtres)

El clan por completo rehusó acudir al evento también el año pasado, siendo el segundo consecutivo, pese a estar expresamente invitadas y nominadas en alguna de las categorías. «Tomé la decisión de no ir por un tema personal con uno de los nominados -Telmo Trenado- a una categoría que a mí me parece que le queda muy grande. Un creador de contenido que creció en seguidores gracias a insultarnos constantemente a mí y a mis hermanas», manifestó Marta Pombo para justificar su ausencia en 2023.

Por su parte, María indicó sobre su baja el pasado año que: «en mi caso particular no pude asistir porque tenía trabajo y terminé muy tarde la jornada de grabación». «Pero creo que, de igual forma, como le comenté a Dulceida, a la que admiro y quiero, no me hubiera sentido cómoda asistiendo por motivos personales», añadió en una entrevista a la revista Glamour.