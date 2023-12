El giro de 180º en la vida de Anabel Pantoja: de personaje televisivo a influencer del momento

Anabel Pantoja lleva trabajando en televisión más de diez años, concretamente desde que su primo Kiko Rivera le propuso ser su defensora en Supervivientes 2011. A partir de ese momento empezó a coquetear con ciertos programas, incluso llegó a ser colaboradora de Ana Rosa Quintana. También participó en Mujeres y Hombres y Viceversa, espacio que presentaba Emma García y que posteriormente pasó a manos de Toñi Moreno. La sevillana fue ganando peso poco a poco hasta que ha logrado convertirse en un rostro con identidad propia. Ya no necesita a su familia y no está dispuesta a dar la cara por escándalos que no le corresponden.

Los responsables de Sálvame se dieron cuenta de que estaban delante de un auténtico animal televisivo y le propusieron ser colaboradora del programa. Estuvo allí hasta que falleció su padre Bernardo Pantoja, hermano del archiconocida Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja con un traje oscuro / GTRES

Anabel considera que su antiguos compañeros no se portaron bien al dar esta noticia. Insiste en que buscaron el escándalo y por ese motivo rompió su relación laboral con La Fábrica de la Tele. Ahora continúa vinculada a Telecinco gracias a Desnudos por la vida, un formato capitaneado por Jesús Vázquez. No obstante, su principal fuente de ingresos son las redes sociales.

El éxito de Anabel Pantoja como influencer

Anabel Pantoja en una fiesta de Dulceida / GTRES

¿Quién le iba a decir a Anabel Pantoja que iba a terminar trabajando con rostros como Dulceida? Así es, la sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en una de las creadoras de contenido más importantes del momento. En el programa Socialité analizaron sus redes sociales y dieron un dato que sorprendió al gran público: la sevillana puede llegar a ganar hasta 4.000 euros por hacer una campaña de publicidad en Instagram. Tanto es así que ha conseguido comprarse su propia casa y tiene otra vivienda en Canarias que utiliza como alojamiento turístico.

Además del precio que ha pagado por su segunda vivienda, anabel Pantoja ha invertido 100.000 euros en una reforma integral para adaptar esta propiedad a su gusto. Ya no está con Omar Sánchez y no le ata nada a Canarias, pero ha encontrado allí su paraíso particular y no está dispuesta a regresar a Sevilla. Tampoco se ve viviendo en Madrid, a pesar de que la capital se desarrolla una gran parte de su actividad profesional. Pantoja prefiere ir y venir porque siente que en las islas ha encontrado su hogar.

La gran oportunidad de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja en el programa ‘Desnudos por la vida’/ Mediaset

Anabel Pantoja se sinceró en el podcast Querido Hater sobre la oportunidad que le dieron los directores de Supervivientes. Participó en una de las ediciones del programa y su concurso fue un fracaso, pero los responsables le propusieron volver cuando estaba en su mejor momento mediático. Ella aceptó y ahora reconoce que salió muy beneficiada económicamente. «Yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo vente», empieza diciendo.

La antigua colaboradora de Sálvame conoció allí a Yulen Pereira, quien fue su novio durante unos meses. Sin embargo, de él no quiso hablar en Querido Hater y se centró en el sueldo que recibía por estar en la isla. «Regresé de otra manera, con mucho dinero. Tengo que decirlo, gané muchísimo, vine la última», declara al respecto. Todo esto le ha ayudado a convertirse en una de las influencers más cotizadas de 2023.