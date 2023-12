Anabel Pantoja, desnuda por la vida y rota al hablar de la muerte de su padre

Desnudos por la vida. Así se llama el nuevo proyecto televisivo en el que se encuentra completamente sumergida Anabel Pantoja. El programa dio su pistoletazo de salida hace tan solo una semana y en su último episodio, la sobrina de la tonadillera ya se ha posicionado como una de las claras protagonistas tras sincerarse, como nunca antes lo había hecho, sobre la muerte de su padre.

Bernardo Pantoja falleció el pasado 25 de noviembre de 2022 después de años enfrentándose a diferentes problemas de salud y complicaciones derivadas de la diabetes que padecía. Sin duda, su marcha fue un duro varapalo para Anabel la cual, además de tener que asumir la pérdida de su progenitor, también ha tenido que enfrentarse a duras críticas en las redes sociales que la tachan de ‘mala hija’. «Mi padre se fue hace menos de un año y todavía me sigue diciendo que no le guardo el luto, que he sido mala hija y que por qué subo fotos riéndome y no estoy llorando por él», explicaba con un rostro visiblemente emocionado.

Sin poder evitar las lágrimas, Anabel aseguraba que su padre estaría orgulloso de ella allá donde estuviera porque sabía que ya se fue estándolo y demostrándole que así lo sentía. Y es que cabe recordar que, aunque en las redes sociales su madre, Merchi, es más habitual que participe en su contenido, lo cierto es que la sevillana también sentía una gran conexión con su padre, algo que nunca ha dudado en mostrar o reconocer públicamente.

Por otro lado, cumpliendo con lo que se pedía para la actividad propuesta por la instructora del formato, Anabel ha continuado confesando otros aspectos de su vida personal que también llegaron a dañarla emocionalmente, como, por ejemplo, sus inicios en la televisión y su anterior peso. «Tengo 19 años y peso casi 85 kilos. Ahí yo era feliz pero cuando ya estás en la tele empiezan a decir ‘vamos a meternos con la gorda’», recordaba.

Aunque su rostro reflejaba dolor, Anabel pudo terminar la actividad sacando a relucir su carisma y el tono bromista que tanto la caracteriza. Y es que pese a haber tenido muchas inseguridades en un pasado, en cuanto a su físico se refiere, la prima de Kiko Rivera anunció muy orgullosa que a día de hoy no tiene ningún complejo. De hecho, hay una parte de su cuerpo que le gusta lucir: «Me encanta mi culo. Amo mi culo. Y bueno, esta soy yo y este es el pantoculo», reconocía, generando una risa y un sonoro aplauso entre todas sus compañeras.

Este viral momento ha visto la luz tan solo unos días después de que Anabel concediera una entrevista a Malbert en el podcast Querido Hater, donde también se sinceró por primera vez de lo que supuso Supervivientes para ella. «Mi vida parecía un cactus. Estaba ahí por estar. Me había separado. Vivía en Canarias y toda mi gente estaba entre Madrid y Sevilla. Y entonces vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo: ‘vente’. Y me tiré a la aventura. Y me cambió la vida, para bien y para todo», confesaba.