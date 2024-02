Ana Rosa Quintana tira de sentido del humor ante una pregunta sobre la maternidad

Ana Rosa Quintana es una de las mejores periodistas de nuestro país, por eso lleva tantos años reinando en la pequeña pantalla. Tiene un gran sentido del espectáculo, así que no ha tenido problema en responder a una pregunta relacionada con la maternidad. ¿Estaría dispuesta a volver a ser madre? La comunicadora ha sido muy sincera y ha contestado: “Ya tendría que ir a Lourdes”.

Aunque para ella parece que no pasa el tiempo, Ana Rosa Quintana tiene 68 años, de hecho sus tres hijos ya han encarrilado sus vidas. La presentadora les ha educado desde la máxima libertad. Recientemente ha recordado que nunca les ha dado directrices: han podido elegir sus caminos, pues lo único que quiere ella es que sean felices.

Ana Rosa Quintana sonriendo / GTRES

Ana Rosa ha hablado de este tema mientras entrevistaba a un soldado transexual. La periodista, para satisfacer los deseos de la audiencia, le preguntó por cómo le había comunicado a sus hijos su decisión de cambiar de sexo. El entrevistado le devolvió la pregunta. Le preguntó por lo que haría ella si sus vástagos le pidieran que abandonase la televisión.

Ana Rosa Quintana habla sobre sus hijos

TardeAR ha sido testigo de un momento muy especial. Ana Rosa Quintana, quien conoce cómo funciona la televisión mejor que nadie, evita hablar de su familia porque son anónimos. Sin embargo, se ha saltado esta norma para aclarar qué haría si alguno de sus hijos le pidiera que dejase su trabajo. “Les explicaría que cada persona es libre de elegir y que yo ya he elegido. Ellos también podrán elegir lo que quieren ser”, ha declarado Quintana.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’/ Mediaset

La presentadora ya ha explicado en otras ocasiones que sus hijos “no se han dedicado al periodismo”, por eso “nunca” ven lo que hace en televisión. Están completamente al margen. Es decir, es improbable que le llegaran a pedir que abandonase los medios.

Durante una entrevista con El Español, Quintana aclaró a qué se dedicaba su hijo Álvaro Rojo, el mayor. “Es abogado penalista y muy bueno”, declaró. Después aclaró que sus mellizos, Juan y Jaime, se han decantado “por el lado de la empresa”. Ambos disfrutan de una brillante formación y están preparándose para llegar tan alto como su madre.

Ana Rosa Quintana no tiene pensado volver a ser madre

Ana Rosa Quintana en el estreno de una película/ GTRES

Ana Rosa Quintana y su marido dieron la bienvenida sus hijos mellizos el 6 de noviembre de 2004. Teniendo en cuenta la fama de la periodista, la noticia dio la vuelta a nuestro país. Ana Rosa dio una entrevista en ¡HOLA! y recalcó que siempre había querido formar una familia con su pareja.

“Yo tenía muy claro que quería formar una familia con Juan. Cuando me quedé embarazada llevábamos 7 años juntos y dentro de nada vamos a cumplir casi 25”, comentó al respecto. Guarda un recuerdo de esta experiencia, pero no quiere volver a repetirla.

“Lo pasé fenomenal, no tuve ni un mareo ni nada”, aclaró Quintana. No obstante, durante una de sus últimas intervenciones en TardeAR ha reconocido que no quiere volver a ser madre.