Ana Rosa Quintana, implacable con la actuación de Antonio Tejado

Elegante pero implacable. Así se puede definir la reacción de Ana Rosa Quintana ante la detención de Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte acusado por pertenecer presuntamente a una banda criminal dedicada a robos de casas de famosos, entre las que se encuentra la de su propia tía. La artista denunció el pasado mes de agosto el hurto en su casa de Sevilla y, hasta ahora, se desconocía por completo la identidad de los autores del delito.

Como era de esperar, la revolución social ante lo ocurrido no se ha hecho esperar, y la detención del ex concursante de Supervivientes se ha posicionado en el centro de las mesas de debate de televisión más conocidas, como es el caso del programa presentado por la veterana periodista mencionada en las tardes de Mediaset.

Colaboradores en el programa ‘TardeAR’/ Mediaset

El espacio televisivo hacía un breve repaso sobre el pasado del acusado, donde destacaban sus propias declaraciones sobre su adicción a las drogas y el alcohol hace tan solo unos años, en las que aseguraba haber caído a los infiernos. Precisamente ha sido en ese momento cuando la presentadora de TardeAR ha querido aportar su propia opinión al respecto: «Infierno el de su tía y otras personas a las que han robado», sentenciaba. Proseguía su discurso haciendo hincapié en que sus adicciones no eran una justificación ante lo ocurrido: «Hay muchas personas que se drogan y que beben y no se dedican a asaltar las cosas de sus familiares», apuntaba.

Ana Rosa Quintana en el programa ‘TardeAR’/ Mediaset

Por otro lado, Ana Rosa quiso empatizar con María del Monte, tía del detenido y víctima del hurto mencionado líneas más arriba: «Hablé con ella después del robo y María se quedó traumatizada porque fue con violencia, las amordazaron, las ataron, las amenazaron…», señalaba, haciendo hincapié en lo duro que tiene que ser enterarse meses después de que tu propio sobrino esté implicado en la banda criminal autora del robo de tu vivienda.

La reacción de María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal

Más allá de Ana Rosa Quintana, las propias víctimas de lo ocurrido también han querido alzar la voz sobre la detención de Antonio Tejado. Mientras que María del Monte ha preferido mostrarse cauta insistiendo en la importancia de respetar la presunción de inocencia, su mujer, Inmaculada Casal quiso incidir, desde el plató de su programa de Canal Sur, en el terrible susto que vivieron el pasado mes de agosto: «Hemos pasado una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie, la peor de toda mi vida. Nuestra vida estuvo en peligro y cómo voy a estar, poneros en mi lugar», comenzaba a decir.

María del Monte en la recepción de unos premios en Sevilla / Gtres

La presentadora continuaba con el mismo testimonio que su pareja, asegurando que confía en la justicia y en sus garantías, al mismo tiempo que en la presunción de inocencia. «No sabemos nada más, pero es mi deber porque soy periodista, me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia, me pongo en vuestro lugar… pero no puedo decir nada más, está en manos de la justicia», sentenciaba.