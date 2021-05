Ana Rosa Quintana y Susanna Griso son consideradas las ‘reinas’ de las mañanas por encabezar sus magacines de actualidad desde primera hora con una buena audiencia. La rivalidad sana entre ellas lleva tiempo disputándose en forma de una competencia sana que habitualmente tiene como vencedora a la primera. Lo que quizás nunca habría sido objeto de imaginación es que una podría ocupar el lugar de la otra.

En las últimas horas ha surgido en las redes sociales el rumor de que Ana Rosa estaría pensando abandonar Telecinco, tras 16 años al frente del programa que lleva su nombre… ¡para reemplazar a Griso en ‘Espejo Público’! Una hipótesis impactante con solo leerla y sobre la que la propia Quintana ha hablado recientemente.

Ha sido en ‘La Nova Normalitat’, el programa del periodista Miquel Valls en Teve.cat. Sin pelos en la lengua y con su locuacidad habitual, Ana Rosa ha contestado a esta posibilidad con mucha contundencia: «El día que me vaya me iré a mi casa». Al mismo tiempo, deja claro que «soy muy feliz en Mediaset». La presentadora considera que la competencia nunca podrá brindarle la confianza y el confort que siente en su actual cadena: «Dudo que en otros sitios pueda tener la libertad que tengo y el respeto».

Ana Rosa se mostró tremendamente sorprendida sobre estas informaciones que revolucionaron por completo las redes sociales: «Me enteré también por Twitter, no sé de dónde ha salido, no tiene ni pies ni cabeza». La veterana comunicadora da la receta para que no le desestabilicen las habladurías: «Soy una mujer de paz, de hacer mi vida, mi programa, estar con mi gente… Hay que aceptar las críticas, no suelo entrar en polémicas e intento cuidar a los compañeros», argumenta.

En las últimas horas también ha sido protagonista indirecta en boca de otro referente de la comunicación en nuestro país: María Teresa Campos. La matriarca del famoso clan televisivo estuvo esta semana en el plató de ‘El Hormiguero’ para pasar un divertido rato junto a Pablo Motos. El valenciano le preguntó si veía el espacio de Ana Rosa: «Solo al principio», dijo, dejando entrever que le interesaba más la mesa de actualidad que el club social. La Campos también recordó una frase que le comentó su compañera: «Ella me dijo una vez que con la edad que tenía yo entonces y ella ahora, ya no estaría en la televisión… A nosotros nos retira el público, un día deja de verte y esto es así».

Con la inmediata llegada de junio, Ana Rosa Quintana afronta el último mes de su programa antes de cogerse vacaciones de verano. Habitualmente, la periodista da por finalizada la temporada. Este año ha sido un año duro por la pandemia pero con un pronóstico mucho mejor que el predecesor e incluso ella ya ha recibido la vacuna contra la COVID-19. Hay que recordar que el pasado 26 de junio se despidió llorando al hacer balance de la tragedia sanitaria: «Con casi 40 años de profesión, esta ha sido la temporada más dura de mi vida profesional. A veces se me quebraba la voz. He compartido con los espectadores la impotencia y la rabia que hemos vivido durante esta crisis sanitaria, aunque siempre he intentado ofrecer también el lado más humano de esta pandemia. Cada día hemos contado las historias de los que sufrían y de los que lo superaban».