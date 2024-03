Ana Rosa Quintana, de 68 años, ha vuelto a hacer gala de su habitual sinceridad ante las cámaras. Durante la emisión de este miércoles, 13 de marzo, la presentadora ha abandonado antes de tiempo TardeAR. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de especulación, la comunicadora ha detallado el motivo por el que se marchaba del espacio que se emite por las tardes en Telecinco tras la suspensión de Sálvame.

Ana Rosa Quintana en el programa que presenta / ‘TardeAR’.

El verdadero motivo de la marcha de Ana Rosa Quintana

Si hay algo que caracteriza a Ana Rosa Quintana es su honestidad, algo que lleva siempre por bandera. A última hora de la tarde y, minutos antes de que concluyera la emisión del formato que presenta y que pertenece a la cadena de Fuencarral, ha anunciado, con una sonrisa, que iba a marcharse. En medio del debate sobre el estado de salud de la princesa de Gales, la periodista ha interrumpido y ha dicho: «Perdonad, me voy a hacer un Kate Middleton».

Ana Rosa Quintana en directo / ‘TardeAR’.

«Si luego no me veis que no me ha pasado nada ya lo aviso a todo el mundo. Que me voy al Metropolitano a ver a mi Atelti», ha contado en directo, confesando así que es toda una fiel seguidora del equipo rojiblanco. De hecho, ha ido vestida con una chaqueta en color rojo haciendo así un guiño al equipo liderado por Diego Simeone. «Hay que llegar hasta allí, aparcar, hay que subir… y es que nos jugamos los cuartos de final», ha comentado a los compañeros presentes en el plató.

Ana Rosa Quintana se marcha de ‘TardeAR’ / ‘TardeAR’.

Mientras se levantaba no ha dudado en lanzar un mensaje a los atléticos. «Tenemos que apoyar», ha insistido antes de desaparecer en pantalla. Y es que hoy el Atlético de Madrid se juega los octavos de final de la Champions League contra el Inter de Milán. Sin duda, una importante fecha para Ana Rosa que no ha querido perderse este esperado encuentro deportivo que se disputa en la capital.

El bonito gesto del Atlético de Madrid con Ana Rosa Quintana

No es la primera vez que la ganadora del premios Ondas, en 2011, muestra su devoción por el equipo madrileño. De hecho, cabe destacar que, cuando se reincorporó tras su baja a consecuencia del cáncer de mama, en 2022, el equipo de fútbol tuvo un gesto de lo más especial con la presentadora.

Ana Rosa Quintana recibió un ramo del Atlético de Madrid / Telecinco.

Poco antes de terminar la emisión de una entrega de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat le entregó un ramo rojiblanco que le hicieron llegar desde el club del que la presentadora es socia y seguidora. «Muchísimas gracias», expresó la presentadora mientras leía la dedicatoria que traía el obsequio.