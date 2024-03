Marina Rivers da un paso atrás tras llamar «abuela» a Ana Rosa Quintana: «Me trata genial»

Ana Rosa Quintana, haciendo honor a la profesionalidad que siempre le ha caracterizado, no tardó en cortar la polémica que nació a raíz de la participación de Marina Rivers en La Resistencia. La influencer acudió en calidad de invitada, se relajó e hizo un comentario sobre Ana Rosa que algunos no supieron interpretar. Pero la presentadora, que conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo, no se siente ofendida. Lleva unos meses trabajando con Marina, considera que es buena profesional y cree que sus palabras no tienen malas intenciones.

Ana Rosa está viviendo un gran momento profesional. Ahora conduce las tardes de Telecinco y se ha rodeado de un equipo de colaboradores tan destacados como Paz Padilla o Mario Vaquerizo. Es ahí donde entra en juego Marina, quien acaba de dar un paso atrás después de llamar “abuela” a Quintana. Ha cambiado sus discurso para no tener problemas con la presentadora, a pesar de que esta última no se ha sentido ofendida.

Ana Rosa Quintana en el plató de ‘TardeAR’ / Telecinco

Marina Rivers ha posado en la alfombra roja del Festival de Málaga y ha aprovechado para argumentar su postura. Cuando pronunció la palabra “abuela” lo hizo para hablar del trato tan cariñoso que recibía por parte de la comunicadora y ahora ha insistido en lo mismo. “Ana Rosa es una gigante de la tele, es muy cercana conmigo y aprendo un montón. Me trata genial y estoy muy agradecida con ella”, ha comentado en el evento citado anteriormente.

Marina Rivers quiere seguir los pasos de Ana Rosa

La influencer, según le contó a David Broncano en La Resistencia, no se plantea participar en ningún reality porque tiene otro tipo de objetivos. Únicamente viajaría a Honduras si fuera presentadora de Supervivientes. Es decir, de algún modo quiere seguir los pasos de Ana Rosa y convertirse en maestra de ceremonias. Eso sí, tal y como ha contado en el Festival de Málaga, hay un concurso que le llama la atención.

Marina Rivers en el Festival de Málaga / GTRES

“El Desafío y ese tipo de programas me encanta, si me llaman yo encantada”, ha comentado con una sonrisa. La joven tiene muchas aspiraciones y no quiere renunciar a nada, por eso se ha rodeado de los mejores e intenta aprender de todo el que le rodea.

“Me gusta mucho el mundo de la tele y presentar, estoy a lo que venga y a lo que pueda. Estoy en cuarto de carrera y a ver si termino de una vez que estoy bastante saturada, pero me gusta mucho y estoy muy contenta. A ver si soy abogada pronto”.

El comentario que Marina Rivers hizo sobre la presentadora

Antes de dar este paso atrás, Marina habló de Ana Rosa Quintana en unos términos muy sinceros. Broncano le preguntó en La Resistencia cómo era trabajar con ella y Rivers aseguró que estaba aprendiendo mucho. “Es un icono. Es la primera influencer. A mí me para la gente mayor por la calle y me dice: Soy súper fan de Ana Rosa, diselo”, empezó diciendo.

Después, en confianza, añadió: Me pregunta que qué tal, si he comido bien… Es como una abuela que te cuida. Es muy atenta. Yo la amo. Es la mejor. La verdad que me trata muy bien”. La presentadora no se tomó mal este comentario e insistió en que su colaboradora únicamente estaba aplaudiendo el trato que recibía.