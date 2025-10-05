Ana Patricia Botín cumple 65: el lado más desconocido de la mujer a la que admira Donald Trump

Ana Patricia Botín, economista y presidenta del banco Santander, ha cumplido 65 años este 4 de octubre convertida en una de las españolas más influyentes del mundo. Pero, más allá de los lujos que su estatus le permite, parece que ella prefiere refugiarse en la naturaleza. Admirada por muchos, incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogiaba su trabajo durante el Foro Económico Mundial de Davos. «Felicidades. Conozco muy bien tu banco y has hecho un trabajo fantástico, enhorabuena», la felicitaba directamente en medio de una velada histórica.

Y es que el Santander «es uno de los mayores bancos del mundo por número de clientes, unos 170 millones», con una destacable presencia también en el noreste de EE.UU. -gracias a su filial Santander Bank, N.A.-, además de mantener una división de banca de inversión. Tanto es así, que la entidad aspira a lograr la consideración por la Reserva Federal de banco de nivel III, duplicando sus activos en dos años.

Ana Botín en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En cuanto a su faceta más personal, no cabe duda de que Botín tiene mucho en común con Amancio Ortega; y es que ambos predican con la sencillez y un estilo de vida bastante reservado y tranquilo, sin demasiados alardes. Pese al gran patrimonio que la ejecutiva tiene a sus espaldas, ella prefiere dejar a un lado los yates de lujo, pare perderse en plena naturaleza y rodearse de animales. Tal y comparte con sus seguidores en redes sociales, se siente mucho más cómoda en un entorno rural acompañada por los suyos.

La faceta más personal de Ana Botín: ecologista y abuela orgullosa

De hecho, este verano se escapaba a Cantabria, a las Cabañas de Pax, donde ha podido relajarse en compañía de sus sobrinos. «Ricardo prepara unas chuletas de cordero de la casa increíbles y Pepe ha conseguido que las cabañas mantengan toda su magia», escribía junto a una serie de imágenes en las que la vemos muy mimetizada con el entorno y disfrutando al máximo de la experiencia ataviada con ropa deportiva. «Los mastines protegen a los corderos de los lobos. Y también tienen gallinas pedresas», explicaba a sus seguidores.

La relación entre Botín y su marido, Guillermo Morenés, con el que lleva 40 años casada, también llama la atención. Y es que la pareja mantendría un matrimonio a distancia; ya que él vive en Londres, y ella en Madrid. Sin embargo, tienen varios puntos de encuentro; como la mansión que poseen en el distrito más caro de la capital inglesa -Belgravia-, además de una finca en Ciudad Real, o una casa de vacaciones en la localidad suiza de Gstaad.

Ana Patricia Botín con su marido. (Foto: Gtres)

Padres de tres hijos, -Felipe, Javier y Pablo-, se encuentran totalmente volcados con su faceta de abuelos y aventureros más allá del mundo de las finanzas. Y es que Botín tiene muy claras cuáles son sus prioridades: «Mi familia, el banco, mis amigos/as, Cantabria y el desarrollo sostenible del mundo».