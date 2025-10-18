Natural, honesta y sin miedo a mostrarse tal como es. Así se ha confesado Anna Ferrer Padilla al hablar de uno de sus mayores complejos físicos: la delgadez de sus piernas, algo que -reconoce- le ha acompañado desde niña. Ante casi 900.000 seguidores, la hija de Paz Padilla ha contado cómo el deporte se ha convertido en su mejor aliado para transformar la inseguridad en motivación.

“Os confieso mi objetivo físico del gym. Yo siempre he tenido las piernas muy delgadas. Toda mi familia materna la tenemos así, toda la familia de mi madre. Yo tengo un sueño en cuanto a aspiraciones deportivas: mi sueño es que me crezca el cuádriceps. Entonces, cuando me veo un poco de forma, estoy súper contenta, y ese es mi sueño. Por delante y el femoral”, explicaba en un vídeo publicado en sus redes.

Captura de una de las historias de Instagram donde Ana Padilla habla abiertamente sobre su objetivo físico. (Foto: Redes Sociales)

En un universo tan visual como Instagram, donde la comparación y la perfección física siguen pesando, su mensaje ha sido recibido como un soplo de autenticidad. No presume de un cuerpo “perfecto”, sino que comparte su proceso y sus metas deportivas con honestidad y cercanía.

Sus palabras llegan, además, en un momento especialmente feliz para la familia. Mientras una reflexiona sobre la importancia de quererse tal y como es, vive uno de los capítulos más dulces de su vida tras anunciar su compromiso con Mario Cristóbal. La influencer, de 28 años, confesó que todavía está “en una nube” desde que su pareja la sorprendiera con el anillo de compromiso durante un romántico fin de semana en Menorca. “Me quedé en shock. No me lo esperaba nada”, contaba en sus historias.

Anna Ferrer Padilla junto a su prometido, Mario Cristóbal, celebrando su compromiso. (Foto: Gtres)

La gaditana también ha revelado algunos detalles sobre la boda que ya prepara con ilusión. La pareja planea casarse el próximo año en Cádiz, tierra de la familia Padilla, y aunque aún guardan secretos sobre el enlace, sí han dejado claro que será una celebración íntima y muy personal. “No había duda”, ha asegurado la futura novia sobre el destino elegido para dar el “sí, quiero”.

Una imagen veraniega que muestra a Ana posando en bikini junto al mar. (Foto: Redes Sociales)

En suma, los complejos forman parte de la identidad, pero hablar de ellos -como ha hecho Ana- es una manera de romper tabúes y humanizar las redes sociales, un espacio donde cada vez más jóvenes encuentran referentes que apuestan por la naturalidad, la salud y la aceptación. Su testimonio no es solo una confesión estética, sino una lección de autoestima: aprender a quererse, también, desde las inseguridades.