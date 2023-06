Ana Obregón viaja a Sevilla para confesarse con Bertín Osborne

Ana Obregón ha vuelto a sonreír. Y el motivo no solo es la pequeña Ana Sandra, gracias a la cual se ha quitado el luto, sino también el despegue (de nuevo) de su carrera profesional. La actriz ha sacado fuerzas de flaqueza para publicar El chico de las musarañas que empezó Aless Lequio, ha regresado a la televisión de la mano de Mask Singer y ahora está dispuesta a abrir su corazón como nunca antes frente a Bertín Osborne. Y es que, si algo tenía claro la intérprete de Ana y los siete, era que la primera entrevista que concediese en su regreso a España sería para su gran amigo.

Mi casa es la tuya dará el pistoletazo de salida de su nueva temporada con la invitada más esperada, que hablará por primera vez en la pequeña pantalla sobre esta nueva vida que acaba de empezar. Y ya ha puesto rumbo a Sevilla para este proyecto que no le puede hacer más ilusión. Las cámaras de Gtres han captado a la bióloga llegando a la estación de la ciudad andaluza, acompañada por su pilar fundamental, Susana Uribarri. Además de representante, la manager se ha convertido en una amiga incondicional para Obregón, la que siempre ha estado al tanto de sus decisiones y la ha acompañado en todos los procesos, tanto en los buenos como en los malos.

Lista para contar con pelos y señales cómo le ha cambiado la vida, ha comunicado en sus redes sociales que tiene una sorpresa. «Me ha dicho que me lo va a contar todo. La he visto muy contenta, la verdad, y le venía muy bien. Las connotaciones del porqué y cómo lo ha hecho no tengo ni idea, pero se le preguntará, claro. Ya nos enteraremos, se lo preguntaré», avanzaba Bertín para Lecturas. Hasta la fecha, la ex de Alessandro Lequio no ha entrado en detalles sobre esta gestación subrogada que la ha puesto en primera plana de la crónica social desde el pasado mes de marzo. La única vez que ha hablado largo y tendido ha sido en la presentación del libro, aunque limitándose a explicar el proceso de creación de la obra y anécdotas relacionadas con Aless.

Ahora, tendrá la oportunidad de defenderse de las críticas recibidas por dar la bienvenida a su nieta y revelar cómo ha sido el paso a paso y el día a día de esta nueva vida. «Momento con los dos amores de mi vida que algunas personas me querían robar, personas tóxicas con un gran problema, una mente cerrada y la boca demasiado abierta», se quejaba hace unos días en el universo 2.0

Sin embargo, no es la primera vez que la bióloga se sienta en Mi casa es la tuya, pues ya el año pasado dio una entrevista de lo más emotiva narrando lo que había sido para ella la pérdida de su hijo, la primera que concedió tras este duro revés: «Bertín, yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos…».