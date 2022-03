Ana María Aldón no está en su mejor momento y parece ser que su matrimonio tampoco. Así lo ha hecho saber en el plató de Viva la vida cuando Emma García, al darse cuenta de que algo no iba bien, le ha preguntado sobre su relación con Ortega Cano. La protagonista, lejos de negar una posible crisis, ha explicado tener la necesidad de hacer cosas, de tener un lugar en la vida de su marido.

Las palabras que Aldón pronunció hace unos días en televisión no sentaron bien en su casa, por lo que hoy, antes de comenzar a expresar cómo se está sintiendo en relación a su matrimonio, ha querido explicarlo. “Por favor, que el otro día me costó un disgusto cuando llegué a casa. No sigas por ese camino. Lo que yo dije la semana pasada es que tenía ganas de salir, de divertirme, de irme a la feria. No sentó muy bien eso”. La presentadora, tras el asombro de los colaboradores, le he preguntado si ahora tiene que medir sus palabras, a lo que la de Sanlúcar ha contestado tajante: “Cada vez mido menos lo que quiero decir. Las consecuencias serán las que sean. Yo tengo que ser yo y opinar en mi propio nombre y derecho”.

Todo se remonta tiempo atrás, cuando se empieza a emitir el documental de Rocío Carrasco sobre su madre Rocío Jurado, algo que hace mella en su matrimonio. Sin embargo, el punto de inflexión llega cuando Ortega Cano se sienta en Viva el verano y confiesa seguir enamorado de la intérprete de Como una ola, a la que se refiere como el amor de su vida. Unas palabras que no sientan nada bien a su actual mujer, la cual ha confesado seguir esperando su momento. “Ese fue el punto en el que me planteé muchas cosas”, ha reconocido. Además, la gaditana ha lanzado un grito de desesperación a su marido: “Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona”.

Tras 10 años de relación, la diseñadora ha confesado haber pasado etapas muy malas en su matrimonio, pero con la esperanza de que llegue el momento donde puedan salir juntos y disfrutar. “Poder hacer una vida que no hemos podido vivir. No estoy desencantada, a lo mejor estoy esperando mi momento. Mi sitio lo tengo, soy la mujer de mi casa”, ha aclarado. Pero la gaditana no quiere pasar por lo mismo, teme volver a vivir lo que vivió en su día. “El final de 2021 ha sido muy duro porque me veía de nuevo en las puertas del pozo de la depresión y no me da la gana. No quiero caer otra vez en una depresión, me niego a pasar otra vez por eso, por ese motivo necesito vivir”. Frente a estas duras palabras, la presentadora del espacio televisivo ha querido darle un consejo. “Piensa en ti, que has pensado mucho en los demás”, se ha sincerado. Cansada de la situación, la de Sanlúcar solo quiere disfrutar de la vida. “Si vengo un día a trabajar también me gusta salir con mis compañeros”. Emma le ha querido dar las gracias por su sinceridad: “No sabes lo que me alegro de que seas tú misma, digas lo que pienses y quieras vivir, que es lo más bonito”, a lo que Ana María ha contestado: “Y que se respete, que es mi vida”.