Amor Romeira da la última hora sobre su amiga Anabel Pantoja: "Tiene una sensación agridulce"

La situación que está atravesando Anabel Pantoja y su novio, el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, ocupa muchas horas en los platós. Después de que la hija de la pareja recibiese el alta se ha iniciado una investigación que ha situado a la influencer en el centro de la noticia, pero hay muchos rostros televisivos que se han posicionado a su lado. Dentro de este grupo está su amiga Amor Romeira, colaboradora de Fiesta. La tertuliana ha dado la última ahora, desvelando cómo se encuentra la sobrina de Isabel Pantoja.

«Creo que Anabel tiene una sensación agridulce: muy feliz de que su hija ya esté bien y esté en su casa con ellos y por otro lado, una tragedia horrorosa de ver cómo te machacan y te vinculan cosas muy feas hacia ella como madre y hacia David como padre», ha declarado ante los micrófonos de la agencia Gtres durante una fiesta que los diseñadores de Acromatyx han dado en Madrid.

Anabel Pantoja dando un paseo con su hija. (Foto: Gtres)

Se ha hablado mucho de la decisión que ha tomado Anabel Pantoja. Según cuenta, ha puesto a trabajar a sus abogados para demandar a algunos periodistas que habrían cruzado los límites. Sobre este tema, Amor ha declarado: «Creo que está haciendo lo correcto en tomar medidas legales para todas esas personas que hablan barbaridades porque están violando la intimidad de una menor que tiene un pronóstico muy reservado».

Amor Romeira defiende a Anabel Pantoja

La canaria entiende que Anabel debe su trabajo a la audiencia, pero considera que hay cosas que no se pueden permitir, por eso le apoya durante el camino legal que emprenderá próximamente. «Por mucho que sean personajes públicos, esa menor tiene derecho a la intimidad y se está vulnerando ese derecho». Según cuenta, «ya no está enfadada, está indignada».

Hay que resaltar que la prima de Kiko Rivera ha agradecido en más de una ocasión el trato que está recibiendo por parte de los reporteros que están cubriendo la noticia. Es decir, la prensa se está portando bien con ella, aunque haya algunos profesionales que actúen de forma distinta.

Amor Romeira con la madre de Anabel Pantoja. (Foto: Gtres)

Anabel se ha dejado condicionar y continúa publicando contenido en sus redes. Amor Romeira cree que «está en todo su derecho de publicar una foto mientras ustedes hacéis vuestro trabajo porque ustedes también estáis buscando la foto de ella». No obstante, hay que subrayar que de momento no ha retomado sus funciones como influencers. Se desconoce qué planes tiene en este sentido, pero todo hace pensar que en algún momento recuperará su carrera.

La aparición de Yulen Pereira

Yulen Pereira hablando de Anabel Pantoja. (Foto: Gtres)

Amor Romeira ha coincidido con Yulen Pereira en el mismo evento. El deportista se dio a conocer en Supervivientes, pero saltó a la crónica social a raíz de su relación con Anabel Pantoja. Fueron muchos los que no auguraron un buen futuro y lo cierto es que no estaban equivocados. No duraron demasiado y acabaron teniendo problemas.

Yulen ha dejado todo a un lado para preocuparse por su ex, incluso se ha puesto en contacto con ella para preguntarle por la bebé. «Anabel me respondió el mensaje de apoyo y espero que se resuelva esto lo antes posible», ha declarado durante la fiesta de Acromatyx, también para Gtres. De esta forma se demuestra que la sobrina de Isabel Pantoja, a pesar de tener detractores, puede contar con muchos aliados.