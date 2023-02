Hacía mucho tiempo que Alonso Guerrero no acaparaba la atención del medios, pero lo que no esperábamos es que el que fuera primer marido de la Reina Letizia volviera a primera plana de la mano de un artículo en una revista francesa. Pues, para sorpresa de todos, así ha sido. Esta semana, la edición digital de la prestigiosa revista Paris Match ha publicado un amplio artículo dedicado al ex marido de la Reina. Una revista que, por cierto, también ofrece un extenso reportaje sobre la presencia de Juan Carlos I en París, para asistir a la ceremonia de ingreso de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa, firmado por la periodista Laurence Debray, autora de la biografía Mi Rey caído.

El digital ahonda en la figura del escritor y profesor, con el que la hoy Reina mantuvo una relación durante más de diez años que terminó con una boda breve. El artículo repasa la historia entre Alonso Guerrero y doña Letizia y no aporta nada nuevo, pero resulta cuanto menos sorprendente que el escritor haya acaparado el interés del medio galo a estas alturas. El motivo no es otro que la publicación, el pasado mes de noviembre, de su último libro Las mujeres felices son una quimera.

En el artículo plantean una reflexión sobre este trabajo, en el que cabría quizás ver una indirecta a la vida de la Reina Letizia: «¿Deberíamos ver una alusión a su primera esposa real?», dicen en el texto, en el que explican que el nuevo libro de Alonso Guerrero es una novela policiaca que combina la investigación de un asesinato disfrazado de suicidio y la Deep Web. Además, uno de los personajes es un periodista, algo que algunos han visto como una referencia a su ex mujer. Sin embargo, el mismo Alonso Guerrero explicó en una entrevista que nunca pensó en doña Letizia mientras escribía la novela.

Este libro ya le ha supuesto un gran éxito al ex marido de la Reina Letizia. Y es que, Alonso Guerrero ha obtenido con el I Premio Internacional de Novela Jurídica, que le concedió el Ilustre Colegio de Abogados de Granada. En el artículo de Paris Match traen a colación unas breves declaraciones que el autor hizo tras la presentación del libro el pasado otoño. El escritor contó que su «matrimonio con la Reina Letizia es una situación pasada y superada. Nunca hablo de ello y me resulta muy aburrido volver a ello».

Sin embargo, hay que tener en mente que, en el año 2018, Alonso Guerrero publicó una novela autobiográfica, El amor de Penny Robinson, que contaba la historia de un hombre cuya vida daba un inesperado giro por los medios de comunicación. No ha sido este el único libro en el que Alonso Guerrero ha expuesto algunas referencias autobiográficas, que también contiene El hombre abreviado, cuya historia se centra en un profesor que se enamora de una de sus alumnas.