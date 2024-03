La prioridad de Almudena Cid tras la paternidad de Christian Gálvez

Almudena Cid se ha desplazado hasta el Festival de Málaga para vivir una noche de cine. Vestida con lentejuelas y luciendo una sonrisa perfecta, la exmujer de Christian Gálvez ha desvelado cómo se encuentra y cuáles son sus prioridades. Cuando le han preguntado por la paternidad del presentador su reacción ha sido clara: guardar silencio. No está interesada en abrir ningún conflicto, por eso prefiere ser fiel a la prudencia que siempre le ha caracterizado.

Almudena Cid ha insistido en que en estos momentos ha puesto por delante su trayectoria profesional. Ha priorizado su talento, que fue lo que le salvó después de separarse del actual marido de Patricia Pardo. Almudena se llevó un gran disgusto cuando Christian le hizo saber que quería romper la relación. Fue en ese momento cuando se refugió en el teatro y gracias a este trabajo pudo salir adelante.

Almudena Cid posando en el Festival de Málaga / GTRES

Almudena no ha dado de lado su pasión por la gimnasia rítmica. Tanto es así que, delante de los micrófonos de GTRES, ha declarado: «Sigo vinculada al deporte, de hecho este año son los Juegos Olímpicos de París y voy a hacer la retransmisión». No obstante, ha descubierto que la interpretación es otro de sus grandes entretenimientos, por eso estaba tan radiante en el Festival de Málaga.

Almudena Cid desvela cuál es su prioridades

Christian Gálvez está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida personal. Patricia Pardo acaba de dar a luz a su primer hijo en común, un bebé llamado Luca. Este nombre es muy especial porque une dos palabras que son muy importantes para el matrimonio: Luz y Camino. Mientras tanto, Almudena prefiere mantenerse al margen y ha optado por no pronunciarse al respecto.

«Me importa mucho lo profesional», ha desvelado cuando le han preguntado en Málaga por sus planes de futuro. La artista está muy centrada en su carrera insiste en que la interpretación le ha ayudado en su peor época. Almudena se siente muy afortunada de haber sido invitada al Festival. «Estoy encantada de estar aquí, en el mundo del cine que ahora es donde estoy manejándome un poquito más».

La actriz no olvida el bache que atravesó cuando se separó de Christian Gálvez y ha puesto en valor las herramientas que le ayudaron a asimilar el golpe. «La interpretación ocupó un vacío que dejó el deporte y creo que muy bien llenado. Estoy bien y feliz», declara durante una entrevista con GTRES.

En estos momentos Almudena mantiene una relación con Gerardo Berodia, quien no le acompañó durante el Festival de Málaga. Sin embargo, el deportista sí le ha puesto un mensaje en sus redes: «Qué bonita eres».

Christian Gálvez, encantado con su paternidad

Patricia Pardo y Christian Gálvez en Madrid / GTRES

Almudena Cid ha reflexionado sobre su trayectoria como actriz. En concreto ha revelado: «Me suelen dar bastantes dramas, pero me he desenvuelto bien en comedias». Ha sido muy amable con los reporteros hasta que le han preguntado sobre su exmarido. En ese momento ha dado la callada por respuesta y ha dado por terminada la charla.

Por su parte, Christian Gálvez está pletórico. Hace dos días dedicó un bonito poema a su hijo recién nacido. «Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón, seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti», publicó en sus redes sociales.

Patricia Pardo ha regresado a la pequeña pantalla después de su baja por maternidad. Ha tomado las riendas de Vamos a Ver y está compatibilizando sus responsabilidades familiares con sus deberes profesionales. Tal y como ha contado en la revista ¡HOLA!, es un trabajo en equipo que le ha hecho darse cuenta de lo importante que es para ella su matrimonio con Christian