Almudena Cid da la última hora sobre su estado de salud tras salir del quirófano
Almudena Cid está recibiendo el apoyo de su novio, Gerardo Berodia
La actriz ha anunciado que ha tenido que someterse a una operación de la cadera
Almudena Cid es uno de los rostros más queridos de la crónica social. Siempre ha intentado mantenerse al margen de los escándalos, aunque se comporta con naturalidad y da explicaciones cuando hay un tema importante encima de la mesa. Por ese motivo, no es de extrañar que haya roto su silencio después de estar unas horas desaparecida de las redes sociales. Suele publicar contenido de manera recurrente, por eso hubo muchos que se preocuparon al comprobar su falta de actividad.
La actriz acumula 331.000 seguidores en su cuenta de Instagram y suele publicar cosas relacionadas con sus proyectos profesionales. No obstante, también usa esta plataforma para ponerse en contacto con sus fans cuando lo considera oportuno. De esta forma, después de estar unas horas ausente, ha compartido unas historias para informar que ha entrado a quirófano para someterse a una operación de cadera. Por suerte, todo ha salido bien y la situación está controlada, únicamente tiene que ser paciente y guardar reposo.
Gerardo Berodia, su gran apoyo
Almudena Cid, tan amable como siempre, no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer públicamente el trato que ha recibido por parte de «todo el equipo» del hospital. La escritora ha reaparecido con muletas, en la habitación donde está ingresada, para dejar claro que no corre peligro y que ya ha pasado lo peor. Es cierto que estamos atravesando unas fechas muy señaladas, aunque Almudena se encuentra en las mejores manos.
El mensaje de Almudena Cid a Gerardo Berodia. (Foto: Instagram)
Después de separarse de Christian Galvez, la protagonista de nuestra noticia recuperó la ilusión gracias a Gerardo Berodia, un ex futbolista al que conocía desde 2017. Compartían algunas amistades, tenían cosas en común y poco a poco fueron pasando más tiempo juntos hasta que acabaron enamorándose. Afortunadamente, el deportista está al lado de Cid, arropándola antes, durante y después de su operación.
Durante un tiempo, Almudena y Gerardo intentaron que su historia de amor permaneciese lejos de los focos, pero ahora se comportan con total naturalidad. De hecho, la escritora ha tenido el detalle de reconocer públicamente lo generoso que está siendo su novio en esta situación. «Gracias por todo lo que me estás ayudando», le ha dicho.
Una Navidad diferente
Almudena Cid tras su operación. (Foto: Instagram)
Almudena Cid no ha explicado cuándo le darán el alta, pero la Nochebuena está a la vuelta de la esquina. Es posible que pueda disfrutar de una cena en familia porque su operación de cadera ha salido bien, pero de momento no ha desvelado ningún detalle sobre este tema. Tiene que estar ingresada y guardar reposo, de hecho, deberá andar con muletas o al menos eso es lo que ha mostrado en su Instagram.
La ex mujer de Christian Gálvez está centrada en sus proyectos profesionales. Ya no se dedica a la gimnasia de forma profesional, no compite, pero sigue vinculada al deporte. Además, ha participado en obras de teatro e incluso ha escrito un libro. ¿Qué nuevos retos se ha propuesto este 2026?