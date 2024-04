Almeida deja a Fernando López Miras como el último soltero de oro de la política española

Tras el próximo «sí, quiero» de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo Moreno, cada vez son menos los políticos que forman parte del reducto de los solteros de oro del país. El propio alcalde de Madrid, que tiene 48 años, estuvo a punto de ser miembro vitalicio de este club hasta que, hace poco más de un año, conoció en profundidad a la sobrina nieta del Rey Juan Carlos, de 27, durante una escapada al País Vasco. La suerte de Fernando López Miras, presidente de Murcia, podría cambiar este sábado si, como le sucedió a su compañero de partido, encuentra una ‘primera dama’ para la región más «hermosa» de España. No sería extraño. Ahí está el aclamado refranero patrio que sostiene: «de una boda sale otra». Y esta no es una cualquiera: es la «boda del año». De lo que hay duda es que López Miras tiene ganas de enamorarse e incluso ha bromeado con la posibilidad de sentir el flechazo con alguna de las princesas, aristócratas y miembros de la alta sociedad que no se perderán el mediático enlace.

Fernando López Miras, en el papel del emperador romano Teodosio I El Grande. / INSTAGRAM

Sin que sirva de precedente, pasaremos a glosar las virtudes de Fernando López Miras más allá de su trayectoria política. Tiene 40 años, es licenciado en Derecho, aunque nunca ejerció la abogacía y tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas. Le gusta el pádel e, importante, vive con fervor la Semana Santa. Especialmente la de Lorca, donde nació y el lugar en el que mantiene su grupo de amigos de toda la vida con los que comparte encuentros semanales de fútbol y cervezas. De hecho, todavía se encuentra emocionado por la repercusión que ha tenido su participación el pasado Viernes de Dolores en esta localidad. Ese día, se metió en el papel del emperador romano Teodosio I El Grande durante la famosa procesión del municipio, un auténtico reclamo turístico y reconocido internacionalmente. Al grito de «¡presidente, presidente!», el líder regional se puso al mando de una cuadriga, como si del mismísimo Calígula se tratara.

Las anecdóticas imágenes no tienen precio, aunque sólo sirvan para ilustrar el carácter «socarrón» del murciano. En 2019, también en Lorca, fue pregonero de la Semana Santa. Entonces, sacó a relucir su lado más emotivo.»Aquí ya me vestía de hebreo el Domingo de Ramos cuando no sabía andar y he llevado durante los últimos 18 años cada Jueves Santo el trono del Cristo del Rescate del Paso Blanco», dijo.

Una Reina de Saba para López Miras

Cuenta El Mundo que «el Paso Blanco y el Paso Azul en la Semana Santa de Lorca tienen la misma rivalidad que el Real Madrid y el Barça». Es más, el Paso Blanco, del que López Miras es costalero del Cristo del Rescate, nombra a una Reina de Saba. El Paso Azul, a Cleopatra. Es por ello que, cuando en 2021, trascendió que el político mantenía una relación sentimental con Cristina Quijada, una joven fisioterapeuta de Cieza con la que se dejó ver en algunos actos públicos, se la bautizó como «la Reina de Saba» del presidente. Anteriormente, el popular había salido con Juana María Alonso, natural de Yecla, con la que asistió incluso al Día de la Fiesta Nacional, presidido por los Reyes de España.

Fernando López Miras, junto a su ex pareja, Juana María Alonso. / GTRES

Pero, más allá de este fervor religioso y antes de seguir con asuntos más mundanos, deberíamos ir a una cuestión no menor: el crematístico. Algún verano, Fernando López Miras ha alquilado un velero con el que ha fondeado en la espectacular costa murciana, de donde, por cierto, salió Alfonso XIII al exilio tras el triunfo de la II República en 1931. De hecho, según se deriva de su declaración de actividades, intereses y bienes del año pasado, tiene una casa en Águilas, una población bañada por el Mediterráneo. En 2023, disponía en su cuenta 74.904 euros y unas acciones en Bankinter por valor de 2.355 euros. Su coche es un SsangYong Actyon de 2010.

Fernando López Miras, con el rey Felipe VI. / GTRES

Murcia, qué hermosa eres

A su vez, podríamos reseñar que, como buen murciano, cada Navidad toma «pelotas» para cenar y muchos domingos se decanta por el caldero, el exquisito plato regional a base de arroz y pescado. Tampoco habría que pasar por alto en este perfil, casi una hagiografía sentimental, que es un gran festivalero. De hecho, ha sido visto en el Warm Up de Murcia y le encantan los grupos indies.

Además de Murcia y la Semana Santa, otra de sus pasiones es la política. Se inició casi de adolescente en las Nuevas Generaciones del PP de Lorca, que comenzó a presidir en el año 2008. Con 25 años, fue nombrado director de gestión financiera del Área de Salud de Lorca, un cargo de confianza en la Consejería de Sanidad que desempeñaba desde un despacho en el hospital Rafael Méndez. Así, desde 2017, ha sido tres veces presidente de Murcia. Esta es la palabra más repetida en su historia personal y política. Murcia, Murcia, Murcia. Lorca, Lorca, Lorca. Es algo que las posibles pretendientas de López Miras deberán tener en cuenta.

Fernando López Miras y el ex presidente Mariano Rajoy. / INSTAGRAM

Cuando José Bono, ex ministro socialista de Defensa y ex presidente del Congreso, le pidió a su ex mujer, Ana Rodríguez, un beso de despedida antes de su divorcio, ella le contestó: «¡Que te bese Castilla-La Mancha!». Esperemos que no le suceda lo mismo al presidente de Murcia.