Alfaguara celebra el 20 aniversario de la saga ‘Crepúsculo’ con una edición que emocionará a los fans

Los fans de la saga Crepúsculo están de enhorabuena, y es que Alfaguara ha preparado una edición exclusiva y limitada para celebrar el 20 aniversario de la icónica historia de Stephenie Meyer. De esa forma, la editorial busca revivir el intenso romance de Edward Cullen y Bella Swan, pero de una manera realmente especial: con una portada envuelta en flores de manzano y un diseño decorativo de interior único. Algunos de los elementos clave y que convierten esta edición en algo realmente increíble son «los cantos dorados, que esconden las ilustraciones de los protagonistas, Bella y Edward, en imágenes contrapuestas y brillando como nunca».

La propia autora asegura que le cuesta creer que ya hayan pasado 20 años «desde que Crepúsculo se presentó al mundo, aunque también me parece increíble que sólo hayan pasado 20 años», se sinceraba al respecto Stephenie Meyer. «El éxito de Crepúsculo ha cambiado mi vida en muchos aspectos, pero lo que no ha cambiado es la gratitud que siento hacia mis lectores», se sinceraba en una reciente entrevista.

Portada de la nueva edición especial de ‘Crepúsculo’. (Foto: Penguin Libros)

De esta forma, deja entrever que han sido precisamente los fans, «la mejor parte de esta experiencia desde el primer año hasta el vigésimo». «Gracias a la oportunidad que los lectores dieron a mis novelas, he podido ganarme la vida escribiendo; un verdadero sueño», se dirige directamente a ellos. «Nunca dejaré de estar agradecida por todo el apoyo y el reconocimiento que he recibido de mis lectores a lo largo de los años».

La autora Stephenie Meyer. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Laia Zamarrón, directora literaria de Alfaguara I&J, destaca el impacto que ha tenido Crepúsculo en la literatura juvenil. De hecho, lo define como «el fenómeno que desencadenó que la sociedad empezara a tomarse en serio esta categoría». «También ha sido el gran precursor de la actual romantasy (fantasía con romance)», señala. Aunque, sobre todo, queda claro que se trata de «una historia que ha impactado muy fuerte en la vida de sus lectoras; una historia de amor épica». Justo por eso, la publicación de esta edición limitada con cantos escondidos supone «el broche perfecto para la saga».

La nueva edición especial de la Saga Crepúsculo por el 20 aniversario. (Foto: Penguin Libros)

Publicada originalmente en octubre de 2005, el libro llegaba a España en mayo del año siguiente, atrayendo a millones de lectores. Al igual que las películas que dieron vida a la saga,- protagonizadas por Kristen Stewart (Bella), Robert Pattinson (Edward) y Taylor Lautner (Jacob)-, que arrasaron en taquilla y les lanzaba directamente al estrellato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Somos infinitos by Penguin (@somosinfinitoslibros)

En 2024, la revista Time incluía a Crepúsculo en su lista de «50 mejores novelas románticas». Y es que desde su publicación en 2005, la obra «creaba un nuevo tipo de comunidad de seguidores de literatura juvenil… cuyo legado todavía permanece», detallaban al respecto. Entre los numerosos logros que ha alcanzado la novela, encontramos que encabezó la lista de «los libros más vendidos de The New York Times y USA Today, fue nombrada mejor libro juvenil de todos los tiempos por Time y mejor novela adolescente de la historia por National Public Radio». Además, también recibió el premio Editors’ Choice de The New York Times.