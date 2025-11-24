Hace aproximadamente un año que salió a la luz un nuevo romance en el mundo del motociclismo. Álex Márquez encontraba el amor en Gabriela Guzmán, una joven de 25 años muy ligada al deporte y con la que el piloto ha encontrado la felicidad, el amor y la estabilidad.

Paralelamente a la historia de amor de su hermano con Gemma Pinto, Álex presentaba a su chica, que está más que integrada en su vida y en su familia. De hecho, durante este tiempo, no han dudado en declararse su amor públicamente. El pasado mes de mayo, cuando Márquez logró su primer victoria en la categoría reina del Gran Premio de España en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, Guzmán no dudaba en declararle su amor públicamente: «Vivir esto al lado del amor de tu vida… no tengo palabras, orgullo se queda corto. En las buenas y en las malas. Te quiero, te quiero y te quiero».

Así es Gabriela Guzmán, novia de Álex Márquez

A través de sus redes sociales -donde acumula actualmente más de 62 mil seguidores-, Gabriela ha desvelado algunos aspectos de su vida personal junto a Márquez.

La joven de 25 años -que se lleva cuatro con su novio- se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, que le ha permitido trabajar en el Atlético del Madrid como experta en Marketing. De hecho, no sería de extrañar que el deporte fuera lo que le uniera a el hermano de Marc Márquez, ya que empezó a trabajar en el equipo rojiblanco paralelamente a sus comienzos con el piloto.

Además de cosechar su carrera en este sector de la comunicación, Guzmán también se ha labrado su propia carrera como creadora de contenidos en el universo 2.0. De hecho, es en Instagram donde comparte algunas de sus aventuras con Márquez o algunos de sus looks. Una profesión que ha consolidado gracias a Twic The Wolf Is Coming, su agencia de representación -que también trabaja con otras influencers de la talla de Blanca Pombo o Carla Vico-.

Amante de los viajes, del arte y, además, comprometida con causas sociales como la ONG Human Resources Development Foundation, la joven también ha hecho inmersión en la industria musical, pero no como cantante, sino como protagonista de un videoclip. En 2023, Guzmán se convirtió en la imagen del video clip Antidepresivos, de Saiko. Un logro profesional que llamó la atención de muchas marcas.

Rumores de embarazo

La imagen de Gabriela que hizo saltar los rumores de embarazo. (Foto: Redes Sociales)

Hace solo unas semanas, una imagen publicada por Gabriela en sus redes sociales desató los rumores de embarazo de la joven. «Te esperamos, Álvaro. Mi felicidad», se leía en un texto que acompañaba a una imagen de una mujer en avanzado estado de gestación.

Tras ello, sus redes se inundaron de mensajes de enhorabuena. Una noticia que Guzmán no tardó en desmentir: «Solo para aclarar. La que está embazada es mi hermana, ¡no yo! Voy a ser tía, no mamá».