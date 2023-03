Se acaban de cumplir dos años de la trágica muerte de Álex Casademunt. El que fuera concursante de Operación Triunfo sufrió un accidente mortal el 3 de marzo de 2021 en la localidad barcelonesa de Mataró. El cantante iba conduciendo su coche cuando se vio envuelto en un choque con otro vehículo en la zona de Mataró Parc. Fue la Patrulla Vecinal de Mataró quien alertó de su muerte, confirmada poco después por fuentes cercanas al cantante.

Un suceso que puso en jaque a la industria de la música, así como a sus familiares y amigos. Siempre se habló de hacer un homenaje al intérprete, pero nunca llegó. Este fin de semana, su madre, Rosa González, hacía unas declaraciones para Fiesta, espacio presentado por Emma García, algo poco habitual en ella, ya que la discreción siempre le ha caracterizado.

El contexto de esta historia comienza cuando el vuelve a estar en activo el grupo de Fórmula Abierta, banda que conformaron en su día junto al catalán Javián, Mireia y Geno. Ahora, cuentan con una nueva incorporación, la de Verónica Romero, otra de las concuesantes del talent musical.

Verónica acudía al programa para presentar la canción No es un adiós, sin embargo vivió un momento incómodo en el plató cuando escuchó unas declaraciones de la madre de Álex Casademunt en las que dejó claro no estar muy de acuerdo con esta nueva Fórmula Abierta. “No tengo ganas de coincidir con esta gente de Fórmula. No me gusta nada de lo que han hecho ni me han dicho nada”, afirmó Rosa González.

«Por respeto a ella y a la familia no quiero hablar de esto, Rosa tiene mi amistad y ella lo sabe (…) Yo creo que las conversaciones que hemos tenido Rosa y yo me dejan tranquila, así que no tengo nada que decir de esto, es algo muy incómodo para mí, Fórmula abierta es un grupo hecho desde el amor y así seguirá», indicó por su parte Verónica Romero.

El último adiós de Álex Casademunt

Cuando murió Álex Casademunt, cada uno de sus compañeros se volcaron con la triste pérdida. Sus ex compañeros de Operación Triunfo se mostraron completamente abatidos tras la noticia e inundaron las redes sociales con sentidos homenajes hacia el cantante.

Algo que no se ha producido en el segundo aniversario de su muerte. Tan solo dos ex triunfitos se han pronunciado en el universo 2.0 para recordar al artista. El primero ha sido Alejandro Parreño, uno de sus más fieles amigos, que ha compartido un post con un fragmento del vídeo que envió a TVE para su homenaje: «Dos años sin ti. Formaste parte de la gran aventura de la vida que vivimos juntos y dejaste huella. Mi amor a toda tu familia y a ti para el cielo».

Y la segunda ha sido Natalia, que ha compartido un selfie expresando lo mucho que le echa de menos.