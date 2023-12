Alessandro Lequio señala a Carmen Otte como culpable de la ‘espantá’ de Juan Ortega

Alessandro Lequio está protagonizando una temporada televisiva donde no oculta, en ningún momento, sus controvertidas opiniones acerca de las últimas noticias que acaparan los titulares la crónica social del país. Esta semana, la ‘espantá’ que protagonizó Juan Ortega a escasas horas de celebrar su boda junto a Carmen Otte ha sido uno de los temas más comentados y, como no podía ser de otra manera, en medio de todas las incógnitas que está generado el tema, el italiano se ha mostrado tajante al respecto: «La verdadera culpable es la novia, que no ha sabido dejar a de lado a sus padres», comentaba desde el plató del programa Vamos a ver.

Según ha trascendido, las dudas del torero llegaron a raíz de una discusión que mantuvo con su suegro el pasado mes de noviembre, donde los reproches que intercambiaron marcaron un antes y un después en su relación con la gaditana. De acuerdo con la información de la que se han hecho eco varios medios, Juan se habría sentido presionado por el padre de Carmen para subirse al altar cuanto antes, algo que finalmente habría hecho que el diestro se sintiera sobrepasado con la situación. Estos datos han hecho estallar a Alessandro Lequio durante del matinal de Mediaset, donde ha acusado directamente a la novia como culpable de lo ocurrido: «No ha sabido emanciparse de sus padres. Y sinceramente, los padres en una relación, no. Eso es peor que la oscuridad», compartía.

Alessandro Lequio en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Sus palabras generaban de inmediato un debate en el plató, donde algunos de sus compañeros, como Alexia Rivas, se mostraron completamente contrarios a sus declaraciones. Y es que la ex concursante de Supervivientes se ha posicionado en todo momento al lado de la novia, defendiéndola y entiendo su postura frente a lo ocurrido.

¿Habrá reconciliación entre Juan Ortega y Carmen Otte?

Aunque Alessandro Lequio ha definido de imperdonable la actitud de Carmen frente a lo ocurrido, lo cierto es que, por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado sobre la ‘no boda’. No obstante, las últimas informaciones que han trascendido apuntan hacia la posibilidad de que la pareja pudiera estar planteándose una segunda oportunidad. Así lo confirmó la periodista Pilar Vidal en el programa Socialité, asegurando que fuentes cercanas a la familia le han confesado que «siguen enamorados el uno del otro».

¿Dónde se resguarda Carmen Otte del vendaval mediático?

Carmen Otte Alba / Redes sociales

Después de que su novio de más de diez años le dejará plantada en el altar, Carmen se había resguardado bajo los hilos más discretos de cara a la esfera pública pero, por mucho que lo ha intentado, ha salido a la luz el paradero donde se encontraría. Y es que lejos de quedarse en su Cádiz natal, la joven habría viajado a Argentina con sus amigas y su hermana para poner tierra de por medio, según ha podido saber Kike Calleja.