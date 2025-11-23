Alejandra Navas cumple el sueño de Cruella de Vil con el bolso dálmata más solicitado

La influencer Alejandra Navarro ha lanzado al mercado una nueva colección de bolsos «dálmata» que ha causado furor entre sus compañeras y que llevaría la mismísima Cruella de Vil. Un diseño en colaboración con la marca Núnoo Bags y que ha sido un auténtico sueño para la joven. «Un verdadero sueño hecho realidad», asegura en una de las publicaciones que ha compartido en redes sociales. «Diseñado con amor para chicas que llevan el caos con belleza», describe la colección donde encontramos el bolso en diversos formatos y con un precio que oscila entre los 100 y los 300 euros.

En cuanto a los formatos, destaca el «Dandy Deluxe Spot», que califican como un diseño llamativo y contemporáneo en piel de primera calidad, con el «icónico estampado de lunares de Núnoo». «Su silueta estructurada y sus detalles audaces crean el equilibrio perfecto entre un diseño vanguardista y una sofisticación atemporal». Un bolso espacioso y práctico, en el que caben todos los imprescindibles «sin perder un estilo chic y desenfadado». Detalles como las asas superiores y herrajes refinados marcarían la diferencia. ¿Su precio? 159,90 euros.

Alejandra Navas en Instagram. (Foto: Redes sociales)

El bolso de estilo chic y desenfadado que conquista a las influencers

Por otro lado, tenemos el estilo shopper, un maxi bolso llamativo y elegante confeccionado con piel de primera calidad. De hecho, su silueta extragrande lo haría perfecto para quienes «necesitan espacio adicional sin renunciar al estilo»; desde artículos esenciales para el día a día, hasta artículos de trabajo o de viaje. Un diseño con asas resistentes y estructura suave y flexible, con un precio de 249,90 euros.

Una boda de cuento con aire boho, gallego y asturiano

Hace apenas unos meses, Navas también cumplía otro de los grandes sueños de su vida y se daba el «sí quiero» con el amor de su vida: Carlos Fuente. La pareja optaba por un templo histórico para celebrar su gran día, mezclando tradición y estilo personal. Su vestido, caracterizado por un escote cuadrado y la elaboración artesanal de su corsé, estaba confeccionado pieza a pieza como un auténtico puzzle. Una estética boho que estuvo muy presente en todo el enlace, y es que el toque de color lo pusieron las flores.

Alejandra Navas en un post de Instagram. (Foto: Redes sociales)

Además, tras la ceremonia la novia quiso darle un vuelco a su estilismo, manteniendo el corsé como base de su look, pero cambiando la falda larga, por una midi transparente para darle un aire más desenfadado. La celebración continuó en la finca familiar de Vilela, en Ribadeo, donde se instalaron carpas que acogieron el cóctel y la cena. Los invitados pudieron disfrutar de la mezcla de sabores gallegos y asturianos, donde destacó el atún, junto con aperitivos variados y platos a la carta.

Alejandra Navas y Carlos Fuente en su boda. (Foto: Redes sociales)

De esta forma, la pareja ha sellado con broche de oro su historia de amor de doce años con Fuente, y donde estuvieron presentes otras influencers de la talla de María Pombo junto a su marido, Pablo Castellano.