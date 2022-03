Alec Baldwin vuelve a sonreír. El motivo no es otro que el de que su mujer, Hilaria Baldwin se encuentra embarazada. Se trata del séptimo hijo que tendrá el matrimonio. Ha sido a través de las redes sociales de la intructora de yoga donde han dado a conocer esta feliz noticia. Lo han hecho mediante un vídeo en el que aparece la familia al completo y un texto expresando la emoción que sienten tanto ella como el actor de compartir esta especial dulce espera.



“Después de muchos altibajos en los últimos años, tenemos una emocionante subida y una gran sorpresa: este otoño llega otro Baldwinito”, comienza diciendo el escrito. La pareja ha confesado que la llegada de este nuevo miembro a la familia les ha pillado por “sorpresa”, pero que se encuentran “felices”. “Comparto con vosotros el momento en que se lo dijimos a los niños: como podéis ver, ¡están súper emocionados! Nuestro nuevo bebé es un punto muy brillante en nuestras vidas”, comentaba la futura mamá.

Tampoco ha querido perder la ocasión para expresar que es “una bendición y un regalo en tiempos inciertos”. “Os he echado de menos durante mi descanso de las redes sociales… estoy de vuelta y con ganas de continuar con vosotros este salvaje viaje que llamamos «vida». Nuestro amor para ti y tus seres queridos”, finaliza el escrito que ha generado una gran acogida en el universo 2.0.

Esta nueva etapa en la vida del actor se produce tan solo unos meses después de que viviera, probablemente, el peor día de su vida. En el mes de noviembre, el intérprete de La caza del octubre rojo, mató por error a la directora de fotografía, Halyna Hutchins e hirió al director, Joel Souza en el set de la película Rust, film que estaba grabando en aquel momento. La tragedia tuvo lugar en el Rancho Bonanza Creek de Nuevo México, una localización idónea para grabar películas ambientadas en el antiguo oeste.

Alec disparó un arma de fogueo que impactó contra Hutchins, que fue evacuada de urgencia en un helicóptero tras ser herida de gravedad. Fue declarada muerta en el University of New Mexico Hospital de Alburquerque, según informó la prensa estadounidense. A los pocos días de lo ocurrido, Alec Baldwin terminó haciendo unas declaraciones a la prensa debido a la presión mediática a la que estaba siendo sometido. El actor iba paseando junto a su mujer por Vermont -Manchester-, tal y como se pudo ver en un vídeo que difundió el portal de noticias TMZ. Cuando Baldwin ve a los reporteros no dudó en decirles que si querían saber algo. “No se me permite hacer ningún comentario, porque se trata de una investigación en marcha”, dijo con tristeza. “Me lo ha ordenado el Departamento del Sheriff de Santa Fe -Nuevo México, donde se produjo el accidente-. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo”, continuó explicando para después decir que la fallecida directora de fotografía era “su amiga”. Ahora, se encuentra a la espera de juicio para ver qué es lo que dictamina el juez sobre el incidente que terminó en tragedia.