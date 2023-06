Homofobia y un bolso de más de 3.000 euros: Borja Iglesias, Aitor Ruibal y su novia se defienden de la polémica

¿Sigue presente la homofobia en la sociedad? Esa es la gran pregunta que sobrevuela en la sociedad desde hace años y que encuentra sus razones en acontecimientos con el que ha sucedido este fin de semana. Los jugadores de fútbol Borja Iglesias y Aitor Ruibal han vivido en primera persona los ataques de varios cibernautas que les han dedicado comentarios homófobos en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴇʀʟɪ 💎 (@anabelbarrau)

¿El motivo? El estilismo que eligieron para acudir a la boda del también futbolista Víctor Camarasa. Ambos jugadores del Betis incorporaron bolsos a sus estilismos. Han sido ellos mismos quienes han querido denunciar públicamente que fueron víctimas de estas faltas de respeto.

Aitor Ruibal se ha expresado con mucha elocuencia y claridad al respecto: «Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mí, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar: «La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole. La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos, rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad. Condenar la homofobia que, evidentemente, sigue existiendo en mayor o menor medida y luchar por su erradicación. Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos».

Por su parte, Borja Iglesias ha defendido la libertad de vestimenta y ha lamentado que siga pasando esto en la sociedad actual: «Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana». Cabe destacar que no es la primera vez que Borja Iglesias ataque de frente comentarios homófobos. Cuando en 2020 decidió pintarse las uñas también tuvo que dar explicaciones: «Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan», le dijo a un hater.

Así eran los bolsos de Borja Iglesias y de Aitor Ruibal

Mucho se ha hablado del suceso, pero no sobra hacer un guiño a los bolsos de la discordia. Borja Iglesias se decantó por el Saddle Bag con ‘petites fleurs’ (pequeñas flores en francés). Se trata de uno de los diseños más clásicos de la maison y que homenajea la pasión de ‘Monsieur Dior’ . Su precio es de 3,500 euros en la boutique oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Borja Iglesias Quintás (@borjaiglesias9)

Por su parte, Aitor Ruibal se decantó por un clutch negro de McQueen que está completamente agotado en todas las tiendas de la tienda francesa.

Precisamente, la novia del lateral derecho del Real Betis ha querido salir en defensa de su chico y lo ha hecho de una manera muy particular. Anabel Barrau ha colgado una storie en la que presume de compartir bolso con su novio.