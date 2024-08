La cita fallida entre Aitana y Enzo Vogrincic: repasamos los detalles de su escapada a París

La nueva ruptura de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra ha puesto el foco sobre la cantante. A pesar de que no se siente cómoda hablando de su vida sentimental, durante su último concierto dio unas declaraciones que hicieron saltar todas las alarmas. Se subió al escenario y desarrolló un emotivo discurso antes de entonar uno de sus temas más emblemáticos. Su emoción dio mucho de qué hablar y muchos pensaron que estaba anunciando su separación definitiva de Sebastián, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Enzo Vogrincic?

A finales de enero de este mismo año surgieron un rumor que ocupó titulares en los mejores medios: la posible relación de Aitana y Enzo. En aquel momento el actor estaba de plena actualidad a raíz de su papel protagonista en La sociedad de la nieve, por ese motivo le invitaron a París para que asistiera a la presentación de la nueva colección de Loewe.

Aitana Ocaña, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

La periodista María Patiño aseguró que Aitana había coincidido en el mismo avión que Enzo, detalle que hizo saltar todas las alarmas. Las investigaciones no tardaron en activarse y enseguida salieron a la luz varios datos que confirmaban el vínculo que la catalana había creado con el artista uruguayo. Por ejemplo, los dos visitaron los mismos monumentos de la capital francesa y comenzaron a seguirse en Instagram.

Una historia que no tuvo un final feliz

Es un hecho contrastado por diversas fuentes que Aitana y Enzo viajaron juntos a Francia. También es evidente que hicieron turismo en las mismas zonas y que entablaron amistad, ¿pero en qué terminó todo esto? Lo cierto es que diversas fuentes aseguran que cada uno hizo su vida en París, pues tenían compromisos diferentes y agendas muy dispares.

Enzo Vogrincic, posando. (Foto: Gtres)

Enzo estuvo en la Semana de la Moda, haciendo acto de presencia en varios eventos importantes. No solo disfrutó de las nuevas creaciones de Loewe, también asistió a la fiesta posterior, donde nadie pudo ver a Aitana. La revista ¡Hola! asegura que entre ellos no hubo nada, simplemente una buena conexión que no evolucionó en ningún noviazgo.

El actor de La sociedad de la nieve estuvo una temporada en Europa, pues asistió a los premios Goya y también participó en los Bafta. Es decir, tuvo oportunidad de ver a Aitana, pero la cita que tuvieron en París no se volvió a repetir. Esto solo quiere decir una cosa: que la catalana hizo bien cuando guardó silencio y no se pronunció sobre su historia con Vogrincic.

Aron Piper regresa a la vida de Aitana Ocaña

Una vez zanjado el tema de Enzo Vogrincic, hay que poner encima de la mesa otro debate: ¿Qué hay entre Aitana y el actor Aron Pipier? El artista, conocido por su papel en la serie adolescente Élite, no está dispuesto a hablar sobre su vida privada.

Arón Piper, en un evento. (Foto: Gtres)

En su momento, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, popularmente conocidas como ‘Las Mamarazzi’, aseguraron que Aron y Aitana habían iniciado una aventura especial. Según contaron, se habían dejado ver en una actitud que invitaba a especular sobre la naturaleza de su relación. Pasó un tiempo y Aitana volvió con Sebastián Yatra, así que es evidente que lo suyo con Piper, de haber existido, no llegó a buen puerto.

El problema es que varios testigos han asegurado que la catalana ha vuelto a acudir a una fiesta organizada por Aron, por eso los rumores vuelven a sonar con fuerza. Aitana está soltera y podría haber encontrado una nueva ilusión. Solo el tiempo dirá si esta historia no tiene el mismo final que la que protagonizó con Vogrincic.