Dicen que para algunas personas el año no comienza en enero, sino en septiembre. Después del verano, septiembre se convierte en el mes de los propósitos, de volver a empezar y también de los cambios de look. Y si no que se lo digan a Adriana Abenia, que ha aprovechado el ‘nuevo curso escolar’ para sumarse al bando de las morenas y abandonar ese pelo platino que se había convertido ya en una seña de identidad.

«¡Lo prometido es deuda! Aquí tenéis el resultado de mi NUEVO LOOK!!! Espero vuestros sinceros comentarios», ha compartido en su cuenta de Instagram. Un cambio radical no viene mal y el color castaño viene pisando con fuerza como tendencia de cara al otoño. La presentadora ha dejado su pasado atrás para apostar por algo totalmente nuevo, aunque no garantiza que este sea su tono definitivo, pues el rubio es su zona de confort y no duda en volver algún día. Sin embargo, este nuevo tono de pelo le queda ideal con el color de su piel, una piel clarita en la que resaltar sus facciones y, sobre todo, sus ojos. Un acierto en toda regla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adriana Abenia (@adrianaabenia)

Pero el color no ha sido lo único que Adriana Abenia ha cambiado en su pelo. Si bien es cierto que la presentadora siempre ha optado por la media melena, en esta ocasión se ha decantado por el corte ‘bob’ que, una vez más, está en tendencia. Se trata de un corte cargado de elegancia, muy cómodo para peinar y que rejuvenece el rostro. Además, la actriz ha decidido llevarlo con la raya muy marcada a un lado, algo visto en las pasarelas y que favorece a su rostro. Un cambio radical que ha recordado a la cantante Dua Lipa, en la que ella misma ha confesado haberse inspirado.

Adriana Abenia en un photocall / Gtres

Y es que, como llevamos viendo estos meses, los rostros conocidos están arriesgando y cortando por lo sano. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio era Vicky Martín Berrocal la que daba este paso, con un corte clavicut que no le podía sentar mejor. Se trata de un estilo versátil y atemporal al mismo tiempo que se ha convertido ya en la opción ideal para las mujeres de más de 40 años que quieren cambiar su imagen y apostar por un look moderno, fresco y juvenil. «Han tenido que pasar 50 para decirle adiós a mi melena», compartió entonces la diseñadora. Y parece que su valentía ha servido para inspirar a otras mujeres.

Adriana Abenia en la premier de ‘Súper López’ / Gtres

Como era de esperar, las reacciones al cambio de Adriana no han tardado en llegar y, además de acumular miles de likes en su post, ha recibido infinidad de comentarios aplaudiendo su nueva imagen. «La que es guapa es guapa siempre», ha escrito Maxim Huerta, mientras que Colate ha comentado: «Espectacular, como siempre». Pero este corte y color nos resulta familiar, ya que la presentadora ya lució una imagen similar en 2018, concretamente en la premier de Súper López: «Como he salido de la peluquería así corriendo y he venido corriendo para acá todavía no me he hecho a la idea. Pero creo que está muy bien, hay que cambiar que sino siempre rubia como que no». Y es que, haga lo que haga, Abenia siempre causa sensación.