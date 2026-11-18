Para Delcy Rodríguez, el Delcygate fue un «entretenido y ocupado episodio» Así lo describió en la carta que envió a José Luis Ábalos el 18 de febrero de 2020, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Por entonces, la oposición pedía en el Congreso la dimisión del ministro y su versión sobre aquella madrugada en Barajas había cambiado varias veces. La número dos de Nicolás Maduro, que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea, convertía el escándalo en un pasatiempo y señalaba como enemigos a los periodistas y diputados que pedían explicaciones.

La carta empieza situando a ambos en el bando de los perseguidos. «Pareciera que la vía epistolar emerge como instrumento clandestino frente a los lobos del fascismo, y sin duda, como aliciente de quienes, llamados al encuentro, son impedidos por la intolerancia», escribe Delcy.

Según su relato, los «lobos del fascismo» no eran los responsables de la represión en Venezuela, sino quienes en España preguntaban por qué un ministro había acudido de madrugada a un aeropuerto para recibir a una dirigente sancionada. Y los “impedidos por la intolerancia” eran ella y Ábalos.

En el segundo párrafo aparece el «episodio». «Luego del entretenido y ocupado episodio que ha alimentado las pobres almas del poder mediático y dado de comer a extremistas hambrientos de podredumbre, no quería perder la ocasión de ratificar nuestra disposición a expandir los estrechos caminos de nuestra relación bilateral, asediada por quienes despotrican de la política como único medio de convivencia posible».

Más adelante insiste en la idea de una España «asediada por factores declaradamente extremistas», y de una Venezuela que, según ella, lleva más de una década sufriendo el «linchamiento de poderes internacionales» que quieren apoderarse de sus recursos.