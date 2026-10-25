Trump alerta sobre el «problema» de la inmigración en España y acusa a los imigrantes ilegales de «odiar» a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido sobre el «problema» que supone la inmigración ilegal en España y acusa a los imigrantes de «odiar» a Europa. Las declaraciones las ha realizado este domingo durante una entrevista telefónica donde ha comparado a la población local con los «recién llegados», refiriéndose a los inmigrantes ilegales, a quienes ha descrito como «gentes airadas» y que albergan un profundo resentimiento hacia las naciones europeas que los reciben. Las críticas las hace tras señalar hace días la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante la invasión de Ceuta del pasado 30 y 31 de julio.

«Cientos de miles de personas se colaron en España hace un mes», así se refería el mandatario estadounidense a la invasión de Ceuta durante una entrevista telefónica a un medio de comunicación donde abordó la crisis que está viviendo Europa con la inmigración ilegal.

Trump ha comparado a los españoles con las personas que han entrado de forma irregular asaltando la frontera de la Ciudad Autónoma de Ceuta, alegando que son «gentes airadas». Además, ha asegurado que los inmigrantes están causando problemas y «odian» a España: «La gente que está causando problemas es gente que odia a España, odia a Francia y odia a Italia. No son de allí. Les odian».

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