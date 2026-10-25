La Policía portuguesa detiene a 31 radicales durante el desalojo de las acampadas de Lisboa y Oporto

La Policía de Portugal ha desalojado por segunda vez las acampadas de Lisboa y Oporto. La operación realizada en la madrugada de este domingo incluyó cargas en las que se emplearon gases lagrimegós, perros y pelotas de goma. En la intervención, 50 personas han resultado heridas y 31 fueron detenidas. Las autoridades previamente habían advertido que la instalación de tiendas de campaña en las plazas públicas por parte de grupos radicales de izquierdas era ilegal y que intendendrían para restablecer el orden.

En una nueva jornada de protestas en Lisboa y Oporto, grupos radicales de izquierdas han instalado por segunda vez tiendas de campaña en las plazas de Rossio y en la plaza D. Joao I. Tras su primer desalojo ejecutado por las unidades de la Policía de Seguridad Pública (PSP) el pasado lunes, los radicales han vuelto a montar un campamento este sábado. Ante las advertencias de las autoridades de desmontar la acampada de forma voluntaria, la policía intervino la madrugada de este domingo para rescatar el orden y con el mandato de que la ocupación de espacios públicos es ilegal.

Las acampadas forman parte de una movilización contra el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de acceso al alquiler en Portugal, uno de los principales problemas sociales del país.

Las unidades policiales intervinieron en ambas plazas emplearon gases lagrimegós, perros y pelotas de goma. En la intervención, 50 personas han resultado heridas: 20 en la plaza de Pedro IV de Lisboa, que fueron trasladadas al Hospital de San José, donde recibieron atención médica, y 30 en la plaza de Juan I de Oporto. El portavoz de la policía ha confirmado que un agente resultó herido por un perro de un manifestante en Lisboa.

Por otro lado, 31 personas fueron detenidas, 25 en Lisboa y seis en Oporto, mientras gritaban: «Esto huele a dictadura». Las autoridades los acusan de desobediencia. También los agentes han incautado 171 tiendas de campaña, la mayoría en Lisboa, con 117 y 54 en Oporto. El portavoz de la policía, Sergio Soares, ha informado que han confiscado un artefacto pirotecnico a uno de los detenidos en Oporto y varios botes de pintoras que fueron arrojados a los agentes.

El portavoz de la acampada en la plaza Rossio en Lisboa ha reaccionado a la actuación de la policía alegando que ha sido «desproporcionada» y ha rechazado las afirmaciones de que los manifestantes se resistirán a las órdenes dadas por las autoridades. Mientras Soares ha indicado que durante dos horas los agentes han intentado mediar con los manifestantes y han sido ignorados, lo que ha obligado a la intervención «contundente».