No dejar a nadie atrás: una necesidad imperiosa para la resiliencia climática y la seguridad globales

Avanzado el siglo XXI, la lucha contra el cambio climático y la seguridad global se han consolidado como dos de los desafíos más críticos que afronta nuestro planeta. De noviembre a diciembre, la comunidad internacional se reúne en dos citas de la máxima trascendencia que abarcan tales aspectos: la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) y la 94ª Asamblea General de INTERPOL. Sin embargo, resulta flagrantemente contradictorio e incomprensible que, en foros de tal capacidad de decisión, un actor democrático, responsable y plenamente capacitado como Taiwán continúe excluido debido a presiones políticas.

Esta injusta marginación viene de una interpretación distorsionada de la Resolución 2758 de la ONU, un texto de 1971 que aborda la representación de China, pero que en ningún momento menciona a Taiwán ni le impide participar en los mecanismos de la ONU ni en otros foros multilaterales. Puesto que la República de China (Taiwán) y la República Popular China (RPC) no están subordinadas entre sí, recurrir a este argumento insostenible para impedir la participación de Taiwán en la COP y en INTERPOL debilita la arquitectura de la gobernanza global y vulnera el principio de universalidad, piedra angular de la ONU.

Sabemos que la emergencia climática golpea con fuerza al mundo y a Taiwán a través de fenómenos extremos, con profundas implicaciones para la estabilidad social, el desarrollo industrial y la resiliencia nacional. A pesar de que nuestra participación en la COP está limitada a la condición de «observador de ONG», Taiwán sigue alineado rigurosamente con los objetivos del Acuerdo de París. Los datos avalan nuestro compromiso y respaldan nuestra plena participación: en 2024, logramos reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero un 6,59% respecto a los niveles de 2005, encadenando tres años de descenso y demostrando un desacoplamiento real entre el crecimiento económico (PIB) y la transición verde. Asimismo, hemos blindado legalmente nuestra meta de emisiones netas cero para 2050 mediante la Ley de Respuesta al Cambio Climático, impulsando una economía circular de un billón de dólares taiwaneses para asegurar la estabilidad de las cadenas de suministro verdes mundiales.

Por otro lado, en el ámbito de la seguridad, la globalización y la tecnología han diluido las fronteras para las redes criminales transnacionales. Situado en una posición estratégica en el corazón del Indo-Pacífico, el estrecho de Taiwán es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y una arteria vital para las cadenas de suministro globales. Dejar a Taiwán fuera de INTERPOL genera un peligroso agujero negro en la red de seguridad internacional. Nuestro país cuenta con una vasta experiencia policial y capacidades tecnológicas de vanguardia; negar a Taiwán el acceso directo a la información en tiempo real pone en riesgo el orden público y la seguridad de toda la comunidad internacional. Es más necesario que nunca que INTERPOL incluya a Taiwán para cerrar la brecha en la red de seguridad global y trabaje por un mundo más seguro.

El lema de la ONU de «no dejar a nadie atrás» no debe ser una mera retórica vacía. Taiwán constituye una parte importante de la solución que no debería ser ignorada ni menospreciada. Con el peligroso vacío que supone dejar a un enclave como Taiwán atrás, la comunidad internacional está creando una situación no solo injusta con los 23,5 millones de taiwaneses, sino también contraria al espíritu de cooperación global de la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas.

Las relaciones internacionales y la cooperación entre los pueblos han de ser entendidas como la manera más eficaz de enfrentarse a las amenazas, las dificultades y los peligros globales, así como la fortaleza más contundente para construir un sólido camino hacia la seguridad, la paz y la amistad entre los pueblos. En tal camino, ni Taiwán ni ningún otro actor de la comunidad internacional ha de quedarse atrás. Por el bien de todos.

Lino Cheng es representante gubernamental, Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España.