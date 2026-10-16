Un joven de 16 años mata a tres niños y a una profesora en un tiroteo en una escuela primaria de Oregón
El menor irrumpió en el colegio Silver Rail y abrió fuego sin piedad
Un joven de 16 años ha asesinado a tres estudiantes y una profesora en una escuela primaria de Bend (Oregón). Un vecino de la zona, que iba armado y que poseía un permiso para portarla, abatió al sospechoso, un dato que recibieron los agentes una vez que llegaron al recinto pasadas las 13:00 horas. Además, han trasladado al hospital St. Charles Bend a un niño de siete años y a un docente de 54 por las heridas recibidas.
El asaltante era residente de la propia localidad y los alumnos fallecidos tenían 5, 8 y 11 años. El tirador, primeramente, había abierto fuego contra un vehículo en las inmediaciones de la escuela. Distintas personas alertaron de este hecho para que las autoridades llegasen lo antes posible. El jefe de Policía de la ciudad, Mike Krantz, ha relatado en rueda de prensa que el atacante, después, forzó las puertas, que estaban bloqueadas. Según las pesquisas, el hombre que terminó con la vida del agresor presenció cómo el sospechoso irrumpía en las instalaciones, así que lo persiguió hacia el interior y se enfrentó a él.
.@FBIPortland is on the scene and assisting our local partners in the investigation regarding an earlier shooting at a local school. We will make every resource they need available.
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 15, 2026
Tanto la alcaldesa de Bend, Melanie Kebler, como el director del colegio, Steve Cook, han expresado su profunda conmoción por el suceso, anunciando la cancelación temporal de las clases y la habilitación de un equipo de apoyo psicológico para asistir a las familias y al personal afectado.
La escuela Silver Rail, ubicada al sureste de Portland, cuenta con 450 estudiantes matriculados aproximadamente. Después del asesinato múltiple, la Policía estableció el lugar de reunión en una iglesia cercana para facilitar a las familias el encuentro con sus hijos. Los mandos policiales no han hecho pública la identidad del tirador. Tampoco han desvelado el arma concreta empleada, el número de disparos o si el agresor estaba relacionado con el centro.