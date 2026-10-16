Un joven de 16 años mata a tres niños y a una profesora en un tiroteo en una escuela primaria de Oregón

Un joven de 16 años ha asesinado a tres estudiantes y una profesora en una escuela primaria de Bend (Oregón). Un vecino de la zona, que iba armado y que poseía un permiso para portarla, abatió al sospechoso, un dato que recibieron los agentes una vez que llegaron al recinto pasadas las 13:00 horas. Además, han trasladado al hospital St. Charles Bend a un niño de siete años y a un docente de 54 por las heridas recibidas.

El asaltante era residente de la propia localidad y los alumnos fallecidos tenían 5, 8 y 11 años. El tirador, primeramente, había abierto fuego contra un vehículo en las inmediaciones de la escuela. Distintas personas alertaron de este hecho para que las autoridades llegasen lo antes posible. El jefe de Policía de la ciudad, Mike Krantz, ha relatado en rueda de prensa que el atacante, después, forzó las puertas, que estaban bloqueadas. Según las pesquisas, el hombre que terminó con la vida del agresor presenció cómo el sospechoso irrumpía en las instalaciones, así que lo persiguió hacia el interior y se enfrentó a él.

Por su parte, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha trasladado su pésame a las familias afectadas. La investigación sigue en proceso para determinar las circunstancias del asalto y conocer las causas del ataque por parte del varón. Durante la comparecencia, Kotek ha querido subrayar la valentía del ciudadano que «intervino heroicamente» para evitar una «mayor pérdida de vidas». Además, el director del FBI de Portland, Kash Patel, ha confirmado con un mensaje en redes el apoyo por parte de su cuerpo para ayudar en la resolución del caso.

.@FBIPortland is on the scene and assisting our local partners in the investigation regarding an earlier shooting at a local school. We will make every resource they need available. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 15, 2026



Tanto la alcaldesa de Bend, Melanie Kebler, como el director del colegio, Steve Cook, han expresado su profunda conmoción por el suceso, anunciando la cancelación temporal de las clases y la habilitación de un equipo de apoyo psicológico para asistir a las familias y al personal afectado.