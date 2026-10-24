Un incendio arrasa el «Nido del Águila» el antiguo refugio de Hitler

Un incendio ha arrasado parcialmente el «Nido del Águila», el histórico chalet de los Alpes bávaros que Adolf Hitler utilizó como refugio durante la Segunda Guerra Mundial. Las llamas que se desataron durante la noche del viernes afectaron gran parte de la infraestructura. Unos 200 bomberos y equipos de emergencias se desplazaron a la zona para trabajar en las complejas labores de extinción, mientras la Policía alemana ha informado de la detención de un hombre como presunto autor del fuego.

El Kehlsteinhaus, conocido como el «Nido del Águila», ubicado en el extremo sureste de Baviera, a unos 1.834 metros de altitud, ha sufrido la noche de este viernes un devastador incendio que ha afectado gran parte de la infraestructura. Los videos publicados a través de las redes sociales muestran cómo el fuego ha cubierto por completo la edificación. Los bomberos y equipos de emergencia han encontrado serias dificultades en las labores de extinción debido a la altitud y al acceso a través de un estrecho espolón rocoso.

La Policía alemana ha adelantado que sospecha que el incendio ha sido provocado y ha informado de la detención de un hombre como presunto autor. Según las investigaciones, el detenido es un motorista que se había cruzado con las patrullas policiales y equipos de emergencia poco después de que el edificio empezara a arder. Hasta el momento, la identidad del individuo no ha sido revelada, pero las autoridades han indicado que se trata de un hombre «originario de la región», que además resultó herido y ha tenido que ser hospitalizado.

El histórico chalet de Hitler

El «Nido del Águila» es el famoso e histórico chalet que Adolf Hitler utilizaba como refugio y lugar de reuniones de los jerarcas nazis, así como para recibir a invitados extranjeros. El complejo fue construido en 1938 a unos 1.800 metros de altitud en Obersalberg, una zona alpina de Baviera situada muy cerca de la frontera con Austria. El nombre por el que se conoce fue dado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial por su ubicación en la cima de los Alpes bávaros.

La edificación también sirvió como residencia para Eva Braun, quien fuera la amante y posterior esposa de Hitler, que durante años documentó con su cámara de cine la vida privada del dictador en el chalet y las reuniones que este mantenía con la cúpula del régimen nazi.