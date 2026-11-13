Cómo hacer huevos fritos redondos y perfectos: un pequeño truco de cocina que poca gente conoce

Cocinar huevos fritos redondos y perfectos parece una de las preparaciones más sencillas de la cocina, pero conseguir que quede redondo, con la clara recogida y la yema en el punto deseado, requiere algo de práctica. A veces, al cascarlo sobre la sartén, la clara se extiende, pierde su forma y acaba sobresaliendo del pan o del plato. Para evitarlo existe un utensilio pequeño y económico: el aro o molde para freír huevos. Su función es contener la clara mientras cuaja y conseguir una presentación uniforme sin necesidad de dominar técnicas profesionales.

Este accesorio, que suele fabricarse en acero inoxidable o silicona resistente al calor, se coloca directamente sobre la sartén y actúa como un molde. Basta con pincelar su interior con un poco de aceite o mantequilla, cascar el huevo en el centro y dejar que se cocine. Algunos juegos incluyen varios aros y una brocha para engrasarlos; otros se venden por separado y presentan distintos diámetros. Además de dar una forma circular, pueden resultar prácticos para preparar huevos destinados a hamburguesas, sándwiches o tostadas. No hacen milagros: la temperatura, la frescura del huevo y el tiempo siguen siendo determinantes. Sin embargo, reducen la posibilidad de que la clara se disperse y ayudan a repetir el resultado con mayor facilidad.

El truco para conseguir hacer huevos fritos redondos y perfectos

El procedimiento detallado en la web Executive es sencillo. Primero, se coloca una sartén antiadherente sobre fuego medio-bajo y se añade una pequeña cantidad de aceite. Después, se sitúa el aro en la superficie caliente y se engrasa ligeramente por dentro para evitar que la clara se adhiera.

Conviene cascar el huevo en un recipiente pequeño antes de verterlo dentro del molde: así se controla mejor la operación y se puede retirar cualquier fragmento de cáscara.

Una vez incorporado, hay que dejar que la clara empiece a cuajar sin mover el aro. Si se desea una cocción más homogénea, se puede tapar la sartén durante unos instantes. El vapor ayuda a cocinar la parte superior de la clara sin tener que dar la vuelta al huevo, aunque también puede acelerar la cocción de la yema.

Cuando los bordes estén firmes, se retira el aro con cuidado, usando unas pinzas o un utensilio adecuado si está caliente. Nunca conviene tocarlo directamente con los dedos.

La temperatura y el aceite también importan cuando cocinamos huevos fritos

El molde aporta forma, pero no sustituye una buena técnica. Si la sartén está demasiado caliente, la base de la clara puede dorarse en exceso antes de que la parte superior esté hecha. Si el calor es insuficiente, el huevo tardará más en cuajar y puede pegarse. Por eso, una temperatura moderada suele ofrecer un mayor control.

El aceite debe cubrir la zona de contacto sin formar una capa abundante; también se puede utilizar mantequilla, teniendo en cuenta que se quema con más facilidad.

La frescura influye en el aspecto final. En los huevos recientes, la clara suele mantenerse más compacta alrededor de la yema, mientras que en los más viejos tiende a extenderse.

Para una presentación cuidada, también ayuda utilizar huevos de tamaño parecido y una sartén nivelada. Si no se dispone de un aro, se puede intentar contener la clara con una espátula mientras empieza a cuajar, aunque el resultado será menos regular.

Limpieza y seguridad al manipular los moldes

Después de utilizarlos, es importante dejar que los moldes se enfríen antes de lavarlos. Los modelos de acero inoxidable suelen admitir una limpieza sencilla con agua caliente y detergente; los de silicona pueden ser flexibles y fáciles de desmoldar, pero conviene seguir las instrucciones del fabricante.

Si tienen un revestimiento antiadherente, es preferible evitar estropajos abrasivos que puedan deteriorarlo.

La seguridad alimentaria también merece atención. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recuerda en sus recomendaciones sobre manipulación segura de alimentos la importancia de cocinar bien los alimentos y mantener una higiene adecuada en la cocina.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos explica en su guía sobre cómo cocinar huevos de forma segura que deben cocinarse hasta que la clara y la yema estén firmes.

Quienes prefieran la yema líquida deben tener en cuenta que el huevo poco hecho implica un mayor riesgo, especialmente para personas vulnerables.

La importancia de los huevos en la dieta

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) aconseja utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición, consumir frutas, verduras, legumbres, champiñones y frutos secos en abundancia, priorizar las versiones integrales del pan, la pasta y el arroz y elegir alimentos frescos, poco procesados y de temporada.

También recomienda incluir productos lácteos, principalmente yogur y queso; consumir pescado con frecuencia y huevos con moderación; limitar las cantidades de carne, especialmente la roja; elegir fruta fresca como postre habitual, mantener el agua como bebida de referencia y realizar actividad física todos los días.