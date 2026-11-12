Cervezas 1906 apoya Ca Climent, el proyecto familiar valenciano que mantiene vivas dos variedades de cacahuete autóctono

Casi todo el cacahuete que se consume en España procede de China o Estados Unidos. El cultivo local se abandonó a partir de los años setenta, cuando la importación lo hizo poco rentable, y con él estuvieron a punto de perderse ciertas variedades tradicionales.

Una familia de La Granja de la Costera (Valencia) siguió sembrando, generación tras generación, sus propias semillas. Ana Climent, de la cuarta generación, ha convertido ese legado en Ca Climent, el único productor y tostador artesanal de cacahuete de España. Cervezas 1906 apoya este proyecto dentro de su iniciativa Gastronomía para una Inmensa Minoría, que impulsa proyectos gastronómicos que comparten con la cerveza de Hijos de Rivera su compromiso con la autenticidad en la gastronomía, la defensa de la tradición y el compromiso con el territorio.

Recuperación del cultivo familiar

Las variedades Collaret y Cacau del Collaret se han cultivado en la familia Climent desde los tiempos del bisabuelo de Ana, que ya trabajaba esas mismas tierras. Fue su padre quien conservó la semilla cuando el cultivo desaparecía de los campos valencianos. Ana creció con ese sabor y, años después, al comprar cacahuetes en el supermercado, se dio cuenta de que ninguno sabía cómo los que recordaba de su infancia. Decidió entonces compaginar su profesión en comunicación con el campo y recuperar el cultivo familiar para llevarlo más allá de la mesa de casa.

“El motor de este proyecto es fundamentalmente sentimental. Mi familia conservaba unas semillas que se estaban perdiendo, y yo quería que ese sabor llegara a más gente. Ahora, cuando alguien abre un paquete de Ca Climent y huele los cacahuetes, entiende que no tienen nada que ver con los que se consumen hoy en día”, explica Ana Climent.

El proceso artesanal del cacahuete, de la semilla al tostado

El Collaret es un cacahuete pequeño y sabroso, con solo dos semillas por vaina. Por su parte, el Cacau del Collaret tiene un sabor más dulce y suave. Ana y su padre controlan cada etapa del proceso: siembran su propia semilla, arrancan las plantas, las dejan secar y realizan las labores tradicionales de “espolsar” y “aventar”. Después, cada cacahuete se selecciona a mano antes del tostado artesanal y el envasado, cuyo packaging diseña la propia Ana.

La gastronomía entendida desde el origen

Con Gastronomía para una Inmensa Minoría, Cervezas 1906 da visibilidad a proyectos que comparten su apuesta por la autenticidad, partir de la tradición para innovar y la defensa del territorio. Su apoyo va más allá de la visibilidad, ya que Cervezas 1906 ha aportado a Ca Climent una máquina que amplía su capacidad de producción y les permite llegar a un mayor número de consumidores.

Ca Climent, apadrinado por los chefs Begoña Rodrigo y Pepe Vieira, ha llegado también a la alta cocina: en La Salita, su restaurante con Estrella Michelin en Valencia, Begoña Rodrigo utiliza los cacahuetes en verde para elaborar un vinagre propio. Además, el proyecto obtuvo en 2023 el primer premio del programa Empowering Women in Agrifood de EIT Food.

Además de la recuperación del cultivo del cacahuete de la mano de Ca Climent, la iniciativa reúne tres propuestas más: la recuperación de las marismas de San José impulsada por el chef Ángel León; la red Amas da Terra, impulsada por la cocinera gallega Lucía Freitas; y el archivo de recetas tradicionales gallegas que el profesor Ricardo Fernández construye junto a sus alumnos.

“Con ‘Gastronomía para una Inmensa Minoría’ queremos poner en valor a quienes, como nosotros, entienden la tradición como punto de partida para crear algo propio. Estos cuatro proyectos demuestran que el arraigo y la autenticidad siguen siendo el camino”, señala Cristina Canosa, Responsable de Gastronomía en Hijos de Rivera.