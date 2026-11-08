Vox recupera el ‘Es sentido común’ como lema para las elecciones del 29-N

Vox recupera el ‘Es sentido común’ como lema para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, un eslogan que ha utilizado en varias campañas desde 2019. El partido ha presentado su cartel oficial de campaña, que se articula bajo tres ejes programáticos clave : «prioridad nacional, desregulación y remigración». El líder de la formación, Santiago Abascal, inaugurará oficialmente la campaña el próximo viernes 13 de noviembre con un mitin en la plaza de Colón de Madrid.

El sentido común vuelve a ser protagonista en una nueva campaña de Vox, esta vez para las elecciones generales de 29-N. La formación liderada por Santiago Abascal ha presentado el lema y el cartel con el que hará campaña, que iniciará el próximo viernes 13 de noviembre con un mitin en la plaza de Colón de Madrid, convocado a las 20:00 horas.

El cartel que será utilizado muestra la imagen de Santiago Abascal mirando al frente e incluye las tres premisas de su programa electoral y en las que se basa el discurso de la formación: «prioridad nacional, desregulación y remigración».

Santiago Abascal, durante varias campañas, ha empleado el lema del ‘sentido común’ en sus discursos. El pasado viernes, durante un mitin en Granada, el presidente de Vox ha calificado las próximas elecciones como «existenciales» y que el país se juega «todo». Asimismo, ha señalado que la disyuntiva es si continúa la «mafia» o si se impone «el sentido común poco a poco», evocando al lema que ha venido utilizando desde 2019. «Defender la prioridad nacional no es atacar a nadie, es defender el sentido común y la lógica de que en España los españoles deben estar en primer lugar en el acceso a las ayudas sociales, en el acceso al alquiler o a las plazas de guardería», agregaba Abascal.

El recurso del ‘sentido común’

Vox ha utilizado el eslogan ‘sentido común’ en múltiples campañas electorales como premisa política. Aunque el partido ha variado de lemas oficiales, este en concreto ha sido utilizado tanto en campañas nacionales como regionales. En las elecciones generales de noviembre de 2019, la formación centró el argumento de sus propuestas en no responder a ideologías, publicando el lema: ‘El sentido común no entiende de etiquetas’.

En las elecciones autonómicas de Extremadura celebradas en diciembre de 2025, Abascal, durante un mitin en Cáceres, denominó la campaña ‘del sentido común’, defendiendo las políticas pragmáticas ante las etiquetas que impone la izquierda. Desde entonces, el concepto fue utilizado en el ciclo de elecciones autonómicas durante 2026.

Vox ha mantenido el lema en sus carteles en las campañas regionales y lo ha explotado durante los mítines tanto en Aragón como en Castilla y León, fusionados con las ideas de la prioridad nacional. En las elecciones andaluzas se adoptó formalmente ‘sentido común’, como el eslogan oficial en los carteles y en los discursos, los cuales iban dirigidos principalmente a denunciar la situación de la ciudadanía, la reducción de impuestos y el control fronterizo.

Para estas elecciones generales, el partido ha consolidado el lema y lo utilizará como principal bandera con la frase ‘Es sentido común’, que agrupa sus propuestas de prioridad nacional.