Vox presenta 18 independientes en las listas del PP al Senado en las seis provincias sin candidatura propia

Vox ha presentado como «independientes» a 18 personas que concurrirán integradas en las listas del Partido Popular al Senado para las elecciones del próximo 29 de noviembre en las provincias de Las Palmas, Tenerife, Baleares, Cádiz, Castellón y Valencia.

Por la provincia de Castellón, concurrirá como número tres Miguel Rovira, director de comunicación de la Fundación Disenso y Jefe de Gabinete de la portavocía de Vox en el Congreso de los Diputados entre 2023 y 2025. Junto a él figuran Arantxa Miralles Benages como primer suplente, y Cristóbal Caballero Escribano como segundo.

Asimismo, el vicepresidente de Vox Valencia, ex diputado regional y ex conseller de Agricultura de la Generalitat valenciana, José Luis Aguirre Larrauri, se presentará de número dos por Valencia, con Isabel Castellano Carrión y Vicente Moreno Ribelles como suplentes.

Por la provincia de Cádiz, Enrique García-Máiquez, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, escritor y profesor en un instituto de secundaria de Puerto del Real, será el número tres de la lista del PP, con María del Carmen Salas, de primera suplente, y Agustín Jiménez Inverno, de segundo.

En cuanto a Baleares, Vox sólo concurre en la lista de Mallorca, donde presentará a la periodista valenciana Belén Bordils Girona, que irá de número dos, seguida de Jordi Aguiló Vendrell y Nerea García Serrano como suplentes.

En Canarias, la formación de Abascal sólo irá con «independientes» por Gran Canaria y Tenerife. En la lista de Gran Ganaria del PP, la también periodista Alba Moreno Santa ocupará el puesto de número dos, seguida de Yeray Antonio Suárez Salem y María Cristina Aguado Cubero, de suplentes. Por su parte, Francisco José García Paramio, ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de León, será el número dos por Tenerife, seguido de Isis María Luque y David Fernández Santillán como suplentes.

Estas designaciones son el resultado del acuerdo anunciado este lunes entre el PP y la formación liderada por Santiago Abascal, donde ésta rechaza presentar candidatura propia en esas seis provincias e integra a estos «independientes» en las listas populares. A cambio, los de Alberto Núñez Feijóo rechazan presentarse en otras tres por primera vez en la historia: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

Además, Vox sólo presentará un candidato titular en otras 14 provincias: Asturias, Pontevedra, Álava, Navarra, Huesca, Zaragoza, Alicante, Cáceres, Badajoz, Cuenca, Sevilla, Huelva, Granada y Jaén. El PP irá aquí con sus tres senadores titulares, aunque ve bien que se pueda marcar la casilla de dos senadores suyos y la del candidato de Vox.

Estas combinaciones son la fórmula con la que ambos partidos buscan rentabilizar al máximo el voto para hacer frente al acuerdo entre el Partido Socialista, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda y nacionalistas, que se presentan bajo la coalición denominada Senado de Progreso con la pretensión de tener el control de la Cámara Alta.