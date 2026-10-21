Vicente Vallés sobre las elecciones y el pacto de la izquierda: «Vamos a asistir a una batalla escaño a escaño»

El PSOE y el Frente Amplio han alcanzado un acuerdo para presentar listas conjuntas a la Cámara Alta con el objetivo de concentrar el voto y arrebatar la mayoría absoluta al bloque de la derecha. «PSOE y el Frente Amplio han llegado a un acuerdo para presentar listas conjuntas al Senado; creen que así podrán arrebatar a la derecha el control de esa Cámara», explicaba Vicente Vallés haciendo un análisis de la situación actual de precampaña electoral.

El periodista transmite la idea de que los resultados generales van a estar muy ajustados, donde cada escaño en las diferentes provincias va a determinar el futuro del país en los próximos 4 años: «Vamos a asistir a una batalla escaño a escaño».

La reacción de PP y Vox

Ante el movimiento del pacto de izquierdas, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha decidido tender la mano al Partido Popular para formar coalición en algunas provincias y evitar así la fragmentación de su voto. «Ahora Vox se ofrece al PP para hacer algo parecido: presentar listas conjuntas al Senado en algunas provincias», detalló Vallés. Feijóo confirmó por parte del PP, que se encuentran ambos partidos de derecha en conversaciones para coordinarse en el Senado y reforzarse ante el movimiento de la izquierda.

¿Por qué en el Senado y no en el Congreso?

El Senado es una cámara que premia enormemente a la lista más votada de cada provincia. Por provincia se eligen 4 senadores generalmente. Los ciudadanos votan a personas individuales y no a los propios partidos, pudiendo marcar hasta 3 cruces en la papeleta. El partido que más votos consiga (aunque gane por uno) recibe de forma automática 3 senadores; el segundo se queda con 1 y el resto ninguno. Los pactos favorecen que los votos se unifiquen, consiguiendo canalizar los votos en una sola coalición.

El Congreso de los Diputados funciona por la Ley D’Hondt. Los escaños o diputados se distribuyen en proporción al porcentaje de votos recibidos en cada provincia. La estrategia de formar pactos en esta cámara no es beneficiosa; incluso puede ser perjudicial para los votantes desencantados al ver la unión de siglas. Los pactos se suelen realizar una vez se haya hecho el recuento, pactando una investidura en el Congreso.