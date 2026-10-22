Los sueldos del Gobierno: cuánto cobran Pedro Sánchez y sus ministros y a cuántos salarios mínimos equivalen

Tener constancia de los ingresos de los máximos mandatarios públicos no solo es un acto de curiosidad, sino también un derecho ciudadano. Los sueldos, complementos y dietas de quienes forman parte del poder político son información pública, estando al alcance de todos los españoles, y posibilitan analizar el uso de los recursos estatales.

En nuestro país, portales como Transparentia, de Newtral, y los documentos salariales divulgados de manera oficial, facilitan conocer al detalle cuánto cobran Pedro Sánchez, los ministros socialistas y los líderes de la oposición. Como es lógico, estos datos muestran una comparación sonrojante con la distancia entre dichas remuneraciones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) actual.

Por qué es crucial poder acceder a estos datos

La difusión de los sueldos de nuestros dirigentes es un garante de la transparencia institucional, así como de la democracia y el Estado de derecho. Saber cuánto gana un diputado facilita el control ciudadano, sabiendo en qué se gasta el dinero de los impuestos y dando pie a exigir responsabilidades, y combate la desconfianza, eliminando la sospecha de hipotéticos beneficios económicos ocultos al conjunto de la ciudadanía.

En España, los políticos pueden percibir sueldos mixtos si, aparte de su cargo en el Gobierno, ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados. Estos dos ingresos, amparados por ley, abarcan las dietas y complementos por asistencia al parlamento, por lo que los ingresos anuales incrementan considerablemente.

Cuánto cobran Pedro Sánchez y sus ministros

Según Transparentia, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ingresa un salario bruto anual de 110.397,28 euros, siendo 95.943,96 euros por su cargo como presidente (7.995,33 euros mensuales) y 14.453,32 euros en dietas parlamentarias (1.032,38 euros mensuales).

Entre los miembros del Gobierno, algunos ministros sobresalen por percibir ingresos extras procedentes de su puesto como diputados (cifras en bruto):

Óscar Puente , ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: 77.831,44 euros anuales (6.485,95 mensuales) más 30.279,90 euros en dietas (2.162,85 mensuales), lo que suma un total de 108.111,34 euros anuales.

, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: 77.831,44 euros anuales (6.485,95 mensuales) más 30.279,90 euros en dietas (2.162,85 mensuales), lo que suma un total de Fernando Grande-Marlaska , ministro del Interior: 99.757,68 euros anuales (8.313,14 mensuales).

, ministro del Interior: (8.313,14 mensuales). Félix Bolaños , ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: 84.650,52 euros (7.054,21 mensuales) más 14.453,32 euros en dietas (1.032,38 mensuales), haciendo un total de 99.103,84 euros anuales.

, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: 84.650,52 euros (7.054,21 mensuales) más 14.453,32 euros en dietas (1.032,38 mensuales), haciendo un total de Ana Redondo , ministra de Igualdad: 92.429,99 euros anuales (7.702,49 mensuales).

, ministra de Igualdad: (7.702,49 mensuales). Carlos Cuerpo , vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa: 91.097,04 euros anuales (7.591,42 mensuales).

, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa: (7.591,42 mensuales). Mónica García , ministra de Sanidad: 90.527,31 euros anuales (7.543,94 mensuales).

, ministra de Sanidad: (7.543,94 mensuales). Yolanda Díaz , vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social: 90.177,84 euros anuales (7.514,82 mensuales) y 14.453,32 euros en dietas (1.032,38 mensuales), con un total de 104.631,16 euros anuales.

, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social: (7.514,82 mensuales) y 14.453,32 euros en dietas (1.032,38 mensuales), con un total de 104.631,16 euros anuales. Ángel Víctor Torres , ministro de Política Territorial y Memoria Democrática: 92.527,25 euros anuales (7.710,60 mensuales).

, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática: (7.710,60 mensuales). Sara Aagesen , vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 90.175,25 euros anuales (7.514,60 mensuales).

, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: (7.514,60 mensuales). José Manuel Albares , ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: 89.819 euros anuales (7.484,92 mensuales).

, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: (7.484,92 mensuales). Ernest Urtasun , ministro de Cultura: 87.448,47 euros anuales (7.287,37 mensuales).

, ministro de Cultura: (7.287,37 mensuales). Arcadi España , ministro de Hacienda: 85.513,32 euros anuales (7.126,11 mensuales).

, ministro de Hacienda: (7.126,11 mensuales). Pablo Bustinduy , ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: 84.650,62 euros anuales (7.054,22 mensuales).

, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: (7.054,22 mensuales). Milagros Tolón , ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes: 84.650,53 euros anuales (7.054,21 mensuales).

, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes: (7.054,21 mensuales). Isabel Rodríguez , ministra de Vivienda y Agenda Urbana: 84.650,52 euros anuales (7.054,21 mensuales).

, ministra de Vivienda y Agenda Urbana: (7.054,21 mensuales). Elma Saiz , ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: 84.650,52 euros anuales (7.054,21 mensuales).

, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: (7.054,21 mensuales). Luis Planas , ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: 84.650,52 euros anuales (7.054,21 mensuales).

, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: (7.054,21 mensuales). Diana Morant , ministra de Ciencia, Innovación y Universidades: 84.650,52 euros anuales (7.054,21 mensuales).

, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades: (7.054,21 mensuales). Sira Rego , ministra de Juventud e Infancia: 84.650,52 euros anuales (7.054,21 mensuales).

, ministra de Juventud e Infancia: (7.054,21 mensuales). Jordi Hereu , ministro de Industria y Turismo: 84.650,36 euros anuales (7.054,20 mensuales).

, ministro de Industria y Turismo: (7.054,20 mensuales). Óscar López , ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública: 84.377,67 euros anuales (7.031,47 mensuales).

, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública: (7.031,47 mensuales). Margarita Robles, ministra de Defensa: 80.190 euros anuales (6.682,50 mensuales).

Cuáles son los salarios de los principales líderes de la oposición

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y previsiblemente próximo presidente del Gobierno, cobra un total de 61.591,18 euros brutos anuales, lo que se traduce en 4.399,37 euros mensuales (con un salario base de 3.366,99 y 1.032,38 en dietas). Santiago Abascal, líder de Vox, por su parte, percibe exactamente el mismo salario que Núñez Feijóo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuenta con una remuneración de 103.090,32 euros brutos anuales (7.363,59 mensuales).

La diferencia entre el sueldo de los políticos y el SMI

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España está fijado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y dos pagas extras, marcando un total de 17.094 euros brutos anuales. Si se compara con los emolumentos que percibe Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno gana más de seis veces el SMI, mientras que la mayoría de los ministros la triplica o cuatriplica.